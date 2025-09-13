Ci ha fatto sognare e ora questo oggetto Ikea vale 2.300 euro: controlla se ce l’hai

Alcuni articoli Ikea, un tempo accessibili a tutti, al giorno d’oggi possono fruttare un tesoretto a chi ancora li possiede. La principale ragione che spiega l’aumento di valore di alcuni oggetti prodotti dalla celebre catena svedese dell’arredamento low cost è la loro esclusività. Quando un articolo Ikea esce dalla produzione diventa automaticamente più raro.

Il prezzo sale con ancor maggiore rapidità in funzione della popolarità o dell’apprezzamento per il design. Anche questi fattori possono far crescere la richiesta da parte di appassionati e collezionisti. C’è poi il fattore nostalgia. Spesso gli acquirenti sono pronti a sborsare somme elevate per entrare in possesso di oggetti che ricordano loro il periodo dell’infanzia o della giovinezza.

Il mercato del collezionismo e del design d’interni ultimamente ha assistito a una notevole rivalutazione di alcuni articoli Ikea, un tempo considerati semplici elementi d’arredo a prezzi contenuti e che oggi possono fruttare una piccola fortuna. Un oggetto Ikea in particolare ora vale la bellezza di 2.300 euro.

Questo articolo Ikea ora vale 2.300 euro

Nostalgici e appassionati di design sono disposti a spendere cifre notevoli per acquistare oggetti Ikea fuori produzione. Alcuni articoli adesso sono diventati dei pezzi da collezione in piena regola, con prezzi che superano di molto quelli originali. Tra questi c’è la Poltrona Impala realizzata da Gillis Lundgren nel 1972. All’epoca era venduta all’equivalente di circa 31 euro. Adesso ha raggiunto anche i 2.300 euro.

Vale un bel gruzzoletto anche il tavolo Lövbacken (originariamente Lövet, degli anni ’50): un tavolino retrò oggi diventato un pezzo cult. Alcuni esemplari sono stati venduti a cifre tra i 600 e i mille euro. Anche il vaso Skamt, un vaso soliflore venduto tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila in diverse colorazioni, oggi può arrivare a 350 euro per i set completi (e 25-30 euro al pezzo singolo).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enigma (@enigma.curation)

Una cassettiera Rast in buone condizioni può essere rivenduta per una cifra che va da 150 a 300 euro, specialmente se personalizzata. Alcuni aspetti sono fondamentali per capire se un oggetto Ikea ha valore sul mercato del collezionismo. Prima di tutto l’anno di produzione e di interruzione della vendita: gli oggetti fuori produzione valgono generalmente di più, soprattutto se dismessi diverso tempo fa.

Fondamentale anche il buono stato di conservazione e la presenza di una domanda di mercato che può far raggiungere anche cifre considerevoli a questi articoli Ikea. Il loro valore dipende anche dalla piattaforma di vendite. Le offerte su siti specializzati come Selency, Ebay e Leboncoin possono raggiungere anche somme elevate.