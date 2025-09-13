Fino ad 11.000 euro d’incentivi se decidi di cambiare auto: di cosa si tratta e chi può beneficiarne

C’è una misura che spicca tra le tante che aspirano a favorire una radicale trasformazione del parco auto italiano: promette fino a 11.000 euro per chi decide di cambiare auto. Non si tratta di un sovvenzionamento come tutti gli altri. In questo caso siamo davanti a un incentivo concepito per favorire un cambio netto in direzione di una mobilità più sostenibile.

Gli incentivi sono destinati a chi sceglie veicoli nuovi con particolari criteri prestazionali. L’obiettivo è quello di rinnovare il parco auto circolante a fini ambientali e di sostenibilità. Il beneficio però non è universale, attenzione. Si rivolge a chi è in possesso di specifici requisiti legati al tipo di veicolo che verrà acquistato.

È duplice l’obiettivo di questa iniziativa: da un lato mira a ridurre l’impatto ambientale del traffico su strada, dall’altro si prefigge di incentivare il passaggio a auto più moderne, pulite e efficienti. Ecco di cosa si tratta e chi potrà beneficiare degli incentivi fino a 11.000 euro per cambiare la propria automobile.

Incentivi fino a 11.00 euro per chi cambia auto: a chi spettano

In Gazzetta Ufficiale è apparso il decreto dell’8 agosto 2025 approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), guidato dal ministro Pichetto Fratin, che stanzia risorse per acquistare auto elettriche. La richiesta potrà essere presentata una volta disponibile la piattaforma Sogei. Ogni acquirente potrà disporre di incentivi fino a 11.000 euro.

Non tutti potranno accedere agli sconti previsti dall’Ecobonus auto. Il fondo stanziato è pari a circa 600 milioni di auto, sufficiente per l’acquisto di 39 mila auto elettriche entro il 30 giugno 2026. L’Ecobonus auto è riservato a privati e microimprese che rottamano un veicolo termico inquinante fino a Euro 5, intestato alla persona fisica che prenota il bonus (o un familiare convivente).

Gli incentivi si possono ottenere per l’acquisti auto completamente elettriche (non ibride) alimentate a batteria. Il prezzo del veicolo deve essere pari o inferiore a 35 mila euro (Iva e optional esclusi). La platea dei beneficiari si restringe ai soggetti residenti in città con oltre 50 mila abitanti o in aree di pendolarismo. Altro criterio previsto è quello legato al reddito.

Il contributo massimo (11.000 euro) per l’acquisto di auto ecologiche è riconosciuto a chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per chi ha un ISEE compreso tra 30.000 e 40.000 euro l’incentivo scende a 9.000 euro. Non sono previsti incentivi per gli ISEE superiori.

Soltanto un soggetto per famiglia può usufruire dell’agevolazione. Il beneficiario deve risultare primo intestatario dell’auto da rottamare (motore termico fino a Euro 5) da almeno sei mesi e può generare lo sconto a proprio favore o di un altro membro della famiglia.