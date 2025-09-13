Chivu sulla graticola, ultim’ora pazzesca in casa Inter: l’annuncio

C'è grande attesa per la sfida dello Stadium tra Juve e Inter. Una sfida molto importante anche per i due tecnici Tudor e Chivu.

Poche ore e andrà in scena il derby d’Italia tra Juve e Inter, subito big match del terzo turno di campionato. C’è grande attesa per questo match che può delineare già alcune certezze di questo campionato e cambiare il futuro di Igor Tudor e specialmente di Cristian Chivu, già chiamato a non sbagliare questo match.

La sconfitta nella seconda giornata contro l’Udinese ha alimentato le preoccupazioni in casa nerazzurra e un nuovo ko in data odierna potrebbe cambiare le cose, tanto che già si discute di chi potrebbe essere il possibile sostituto del tecnico rumeno. L’Inter ha riposto fiducia in Chivu ma tre punti in altrettante gare potrebbe cambiare tutto e potrebbe rimescolare le decisioni della dirigenza del club milanese. E l’Inter non può assolutamente mancare l’obiettivo Champions League.

L’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, su Tmw Radio, ed ha analizzato – parte per parte – i protagonisti della sfida ed i possibili risvolti futuri per i due club. La situazione specialmente per Chivu non è delle migliori e l’Inter non può assolutamente sbagliare: “E’ una partita a grosso rischio per la panchina di Chivu, dai ragionamenti che ha fatto si percepisce il timore e credo che bisogna migliorar e non solo qualcosina”, ha chiosato l’ex giocatore.

Juve Inter, Chivu chiamato alla svolta definitiva

Insomma la posizione di Chivu è già a rischio e l’allenatore è chiamato a reagire il prima possibile ed evitare qualsiasi soluzione critica. Braglia ha analizzato la sua situazione ed ha chiarito: “Cristian sta cercando di ricreare entusiasmo nello spogliatoio ma non vorrei che le vicissitudini societarie possano incidere sulla serenità del gruppo” e in casa Inter la posizione di chiunque resta comunque a forte rischio.

L’uomo ha analizzato anche i momenti chiave della gara e dei giocatori e ha sottolineato: “Lautaro e Yildiz saranno i protagonisti ma vedendo le Nazionali secondo me c’è un netto divario di freschezza mentale in favore dei giocatori della Juve” e sono in molti a vederla in maniera abbastanza simile.

Insomma per l’Inter è già una gara chiave, il pareggio può salvare almeno le apparenze ma i tifosi sperano una vittoria per reagire alle grosse difficoltà apparse in questi giorni. La sconfitta contro l’Udinese ha evidenziato tante lacune e serve migliorare, specialmente nel pacchetto difensivo. Nella giornata odierna potrebbero intanto esserci dei debutti, Openda nel club bianconero e lo svizzero Akanji nella difesa nerazzurra.