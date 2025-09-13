Ultim’ora, addio al tennis per Djokovic: messaggio da brividi

Il campione di tennis Novak Djokovic ha scritto la storia del tennis, è uno dei più grandi di tutti i tempi, il più grande se pensiamo solo ai titoli ed il suo record di 24 titoli del Grande Slam è destinato a durare ancora per molto tempo. Il serbo è ancora competitivo e lo ha dimostrato a tutti ma allo stesso tempo la sensazione è che non possa più lottare per la vittoria finale.

Quest’anno ha fatto sempre semifinali negli Slam, ha giocato pochissimo ma è sempre andato avanti e solo due atleti hanno fermato la sua ascesa, sempre in maniera netta. Stiamo parlando di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti assoluti di questo 2025 e vincitori di due titoli del Grande Slam a testa; Nole è superiore a tutti gli altri ma contro questi due neanche lui può nulla e quest’anno ha subito pesanti batoste. Il 3-0 agli Us Open è destinato a lasciare strascichi e vi sono cosi grossi rumors riguardo il suo futuro.

Nelle ultime ore è intervenuta l’ex campionessa di doppio Rennae Stubbs che ha parlato di Djokovic e ha risposto agli utenti riguardo la possibile data del ritiro di Novak Djokovic. Al momento il serbo non fa previsioni ma con l’età che avanza bisogna comunque pensare anche a questo aspetto, purtroppo sempre più vicino.

Futuro Djokovic, la sentenza di Rennae Stubbs è netta

In molti si chiedono quando effettivamente Nole si ritirerà, chi parla di presto e chi addirittura parla delle Olimpiadi di Las Vegas ma nessuno ha una data certa. L’ex tennista Rennae Stubbs ha sorpreso tutti con una dichiarazione clamorosa affermando: “Ho l’impressione che gli Australian Open 2026 saranno il suo ultimo torneo del Grande Slam, non credo che vorrà continuare quello e magari dover passare sul Roland Garros”.

La sensazione di Rennae è che il tennista serbo non voglia fare il Roland Garros e che comunque non sia più in grado di competere su superfici come la terra tre set su cinque. La stagione vede cemento e poi terra e quindi il rischio che il campione di Belgrado possa prendere questa decisione effettivamente c’è. E l’ex tennista ha cosi concluso:

“Penso che l’Australian Open sia un ottimo modo per chiudere la sua carriera, è li che sono iniziati i suoi titoli del Grande Slam, sappiamo cosa significa per lui e credo che sarebbe perfetto per diversi aspetti”.