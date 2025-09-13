Ultim’ora, addio al tennis per Djokovic: messaggio da brividi

Importanti dichiarazioni riguardo il futuro del leggendario campione Novak Djokovic. Le parole rischiano di cambiare tutto.

Il campione di tennis Novak Djokovic ha scritto la storia del tennis, è uno dei più grandi di tutti i tempi, il più grande se pensiamo solo ai titoli ed il suo record di 24 titoli del Grande Slam è destinato a durare ancora per molto tempo. Il serbo è ancora competitivo e lo ha dimostrato a tutti ma allo stesso tempo la sensazione è che non possa più lottare per la vittoria finale.

Quest’anno ha fatto sempre semifinali negli Slam, ha giocato pochissimo ma è sempre andato avanti e solo due atleti hanno fermato la sua ascesa, sempre in maniera netta. Stiamo parlando di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti assoluti di questo 2025 e vincitori di due titoli del Grande Slam a testa; Nole è superiore a tutti gli altri ma contro questi due neanche lui può nulla e quest’anno ha subito pesanti batoste. Il 3-0 agli Us Open è destinato a lasciare strascichi e vi sono cosi grossi rumors riguardo il suo futuro.

Nelle ultime ore è intervenuta l’ex campionessa di doppio Rennae Stubbs che ha parlato di Djokovic e ha risposto agli utenti riguardo la possibile data del ritiro di Novak Djokovic. Al momento il serbo non fa previsioni ma con l’età che avanza bisogna comunque pensare anche a questo aspetto, purtroppo sempre più vicino.

Futuro Djokovic, la sentenza di Rennae Stubbs è netta

In molti si chiedono quando effettivamente Nole si ritirerà, chi parla di presto e chi addirittura parla delle Olimpiadi di Las Vegas ma nessuno ha una data certa. L’ex tennista Rennae Stubbs ha sorpreso tutti con una dichiarazione clamorosa affermando: “Ho l’impressione che gli Australian Open 2026 saranno il suo ultimo torneo del Grande Slam, non credo che vorrà continuare quello e magari dover passare sul Roland Garros”.

La sensazione di Rennae è che il tennista serbo non voglia fare il Roland Garros e che comunque non sia più in grado di competere su superfici come la terra tre set su cinque. La stagione vede cemento e poi terra e quindi il rischio che il campione di Belgrado possa prendere questa decisione effettivamente c’è. E l’ex tennista ha cosi concluso:

“Penso che l’Australian Open sia un ottimo modo per chiudere la sua carriera, è li che sono iniziati i suoi titoli del Grande Slam, sappiamo cosa significa per lui e credo che sarebbe perfetto per diversi aspetti”.

