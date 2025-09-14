Colpo di scena Jacobs, cambia tutto ai Mondiali: è stato eliminato

Marcell Jacobs ha avuto un unico grandissimo spunto nella sua carriera, o meglio una gara verrà ricordata più di tutte. Sono passati quattro anni circa ma nessuno dimenticherà mai l’oro olimpico conquistato nei 100 metri e che di fatto hanno scritto la storia dell’atletica italiana. Momenti indimenticabili e che in queste ore sono tornati nuovamente in auge.

E’ passato diverso tempo ma Marcell Jacobs è sceso nuovamente in quella pista, a Tokyo, provando a imitare in parte quello che accadde anche se le cose ora sono ben diverse e la situazione è tutt’altro che semplice. L’età passa per tutti ed anche Jacobs è ormai nella fase finale della sua carriera e in uno sport come l’atletica questo risulta ancora più evidente. L’azzurro è sceso in pista comunque nelle ultime ore.

Marcell è apparso in parte arrugginito, ha provato ad utilizzare il suo scatto fulmineo ma si è salvato in extremis e ci sono tanti dubbi riguardo il resto delle competizioni. In queste ore lui sta disputando i Mondiali di Tokyo e ha raggiunto in extremis le semifinali con un esordio altalenante. C’era grande fiducia ma ha ottenuto le semifinali con uno degli ultimi posti disponibili e un 10.20 che preoccupa e non poco in vista della finale.

Marcell Jacobs avanti per pochi millesimi, subito però un grande eliminato

Inizialmente era cominciato tutto con una falsa partenza di T’Mars McCallum, poi si è ripartiti e dopo una buona partenza Jacobs ha visto la reazione avversaria. Si qualificano i migliori 3 di ogni batteria e Jacobs si è salvato in extremis ottenendo comunque un buon terzo posto. Nella sua gara miglior tempo per Israel Nikon con un 10.04, poi Hughes con un 10.06 e infine appunto Marcell che ha concluso con un sufficiente 10.20.

Con questo punteggio l’atleta italiano ha eliminato a sorpresa uno dei possibili protagonisti, l’americano T’Mars McCallum, finito solo quarto e che non è andato oltre un 10.25. Parliamo di un atleta che aveva brillato e fatto parlare di sè nei Trials di Eugene e nessuno si aspettava un’eliminazione cosi veloce.

Certo che ora però il campione olimpico italiano deve cambiare registro e se vuole ancora vincere deve ottenere un risultato ben diverso. Già raggiungere la finale mondiale sarebbe un grandissimo risultato, anche se più di un tifoso spera o meglio sogna ancora una medaglia. Non è facile ma ci si spera e Marcell vuole far sognare ancora, sempre nella sua Tokyo.