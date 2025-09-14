Ederson bianconero per 52 milioni: l’Atalanta pronta a dire sì

La stagione dell’Atalanta non è iniziata nel modo giusto con la truppa di Juric ancora a secco di vittorie dopo i due pareggi arrivati prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Oggi i nerazzurri saranno impegnati in casa contro il Lecce in una gara da provare a portare a dama per iniziare a macinare punti in un campionato per ora avaro di emozioni e ricco di polemiche come quella relativa ad Ademola Lookman. Lo stesso Juric nella conferenza stampa di presentazione ha detto: “È una situazione spiacevole e difficile. Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Io voglio un altro livello umano, un’appartenenza diversa. In questo momento andremo avanti così”.

Il tecnico dell’Atalanta è stato piuttosto chiaro sul caso Lookman, che ad oggi rimane un rebus difficile da risolvere dopo le polemiche estive e quella voglia di cambiare aria che non ha trovato lo sbocco adeguato.

Non se la passano però benissimo anche altri top della rosa dei bergamaschi che per svariate cause passano momenti delicati. Tra questi c’è senza dubbio anche Ederson, centrocampista brasiliano che con Gasperini era fulcro imprescindibile dello scacchiere della Dea. Nelle prime due giornate con Juric il verdeoro ex Salernitana ha trovato però spazio per appena 19 minuti fronteggiando anche un infortunio al menisco che crea qualche grattacapo e preoccupazione.

Il classe 1999 ha bisogno di ritrovare la migliore condizione per poi provare a giocarsi le sue carte anche alla corte di Juric. In alternativa potrà essere il mercato, così come per Lookman, una possibile via da seguire.

Calciomercato, Ederson in uscita dall’Atalanta: asse con Tonali

Con una giusta offerta economica e un incastro particolare, Ederson potrebbe persino vestirsi di bianconero.

Nello specifico in caso di addio di Sandro Tonali, il Newcastle avrebbe individuato proprio nel classe 1999 bergamasco il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Dai Magpies, nel caso, sarebbe già pronta un’offerta di 45 milioni di sterline, ovvero circa 52 milioni di euro.

Si tratterebbe di una proposta interessante che potrebbe mischiare nuovamente le carte per Juric che rischia di perdere un elemento importante della rosa, al netto di un inizio stagione in salita.

Molto dipenderà da ciò che potrà accadere al Newcastle dove vorrebbero tenersi stretto Tonali. Qualora però l’italiano dovesse cambiare rotta (chiaramente alla giusta offerta), i bianconeri potrebbero quindi provare l’assalto a Ederson.