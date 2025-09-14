“Via dall’Inter”, putiferio in queste ore: è finita

Si è concluso con uno straripante 4-3 un derby d’Italia pazzesco giocato ieri tra Juventus e Inter. La truppa di Tudor ha portato a casa il bottino pieno al culmine di una girandola di emozioni che ha trovato sfogo conclusivo col sigillo splendido del giovane Adzic.

Decisivo quindi il gol del protagonista meno atteso in fondo ad una gara spettacolare e ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Arrivati sul 2-3 dell’Inter con gol di Marcus Thuram la gara sembrava indirizzata verso i binari nerazzurri, ma una rete del fratello Khephren ha rimesso le cose sulla momentanea parità prima della perla finale di Adzic.

La famiglia Thuram è stata quindi grande protagonista dell’ultimo derby d’Italia prima a suon di gol da parte di entrambi i figli di Lilian, e poi dal punto di vista mediatico dopo il polverone che si è alzato in queste ore e che ha colpito in particolar modo il numero 9 dell’Inter.

Proprio a margine dell’on field review relativo al quarto gol della Juventus le telecamere hanno pizzicato i fratelli Thuram in un dialogo fitto e molto disteso. A far storcere il naso ai tifosi interisti è stato soprattutto l’atteggiamento di Marcus apparso piuttosto tranquillo con tanto di risata in un momento così concitato della partita per i suoi.

Una situazione che ha fatto tanto discutere e sulla quale Chivu in conferenza ha ammesso: “Non ho visto. Però smettiamola di fare polemiche, iniziamo a parlare solo di quello che vediamo. Abbiamo avuto dei momenti di dominio. Io non ho parlato di atteggiamento, ma di capire i momenti”.

Polemiche su Thuram dopo Juventus-Inter: scatta la bufera

Chivu ha gettato acqua sul fuoco ma sui social foto e video del gesto di Marcus Thuram non sono passati sottotraccia.

Su X in particolare sono piovute critiche per l’attaccante nerazzurro con tanti tifosi che hanno persino chiesto il suo addio: “Thuram decide di non sorridere durante un gol segnato mentre al gol subito del 4-3 è lì che se la ride, puoi anche farne 100 ma rimani un piccolo uomo. VATTENE”, “Thuram ride della sconfitta mentre non esultava al Gol ripeto Thuram vattene”, “Thuram via”, “Mandate via Thuram”.

Ed ancora sulla stessa linea altri che hanno scritto: “Thuram via subito“, “Thuram via. Atteggiamento indegno”, “Un calciatore che ride quando l’Inter perde per me può andare via. Mi riferisco a Thuram”.