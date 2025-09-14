Bye bye Liverpool, la firma con la Juve: tutti i dettagli

Siamo ormai nella terza giornata di campionato di serie A e già vediamo i primi interessanti allineamenti, in vetta alla classifica ci sono Juve e Napoli mentre nell’ultimo turno abbiamo assistito alle sconfitte di Roma e Inter con i nerazzurri in palese difficoltà. Il calciomercato è ufficialmente finito ma si continua a parlare di questioni del presente e del passato.

Nelle ultime ore è emersa una clamorosa storia relativa alla Juve e ad un campione che ha giocato in bianconero ma non ha mai mantenuto le aspettative, una storia fatta di rivalità e sorprendenti suggestioni. Mentre la Juve di Igor Tudor vola a tre vittorie su tre in passato si parla di un ex giocatore bianconero, l’ex portiere della Juve Edwin Van der Sar, leggenda tra le altre cose del calcio olandese.

Van der Sar arrivò a Torino come uno dei giocatori più interessanti del calcio mondiale, c’erano grandi aspettative su di lui ma alla fine non mantenne le attese ed anzi le cose andarono molto più peggio del previsto. Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport Edwin ha raccontato che inizialmente non doveva andare cosi e che lui poteva approdare in un club inglese e non in serie A.

Juve, la rivelazione di Van der Sar lascia di sasso

Van der Sar ha raccontato di come il suo passaggio alla Juve sia stato incerto fino alla fine e che in realtà lui poteva andare al Liverpool. L’estremo difensore ha confermato: “Avevo due possibilità, il Liverpool o la Juventus. Ho parlato con entrambi i club, ma il cuore mi spinse a Torino. Il campionato italiano era il migliore e la Juve ci aveva appena battuto in finale di Champions”, e poi decise cosi per l’esperienza in maglia bianconera.

Le cose non andarono bene e fin dall’inizio Edwin fu attaccato per prestazioni non all’altezza e anche lui è tornato su quella vicenda: “Alla Juventus i cambiamenti sono stati molti rispetto a come ero abituato all’Ajax e cosi ho trovato delle difficoltà. Comunque non sono pentito, anche questo fa parte del gioco e comunque ho avuto una bella esperienza in Italia”.

Una curiosità riguarda poi la vita a Torino ed Edwin ha chiarito: “Andavo spesso nei ristoranti di Torino dove si mangiava benissimo, a fine serata tiravo sempre fuori la carta di credito ma non riuscivo mai a pagare”.