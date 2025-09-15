Ma quale Inter, Lookman in un’altra Big di Serie A: 30 milioni

Si può rimpiangere un giocatore che non ha mai vestito la maglia del tuo club? Se sei un tifoso dell’Inter reduce dalla clamorosa rimonta subita all’Allianz Stadium dagli acerrimi rivali bianconeri in una gara in cui forse, ad un certo punto, era sembrata perfetta per le caratteristiche del suddetto profilo, forse sì. Soprattutto se il giocatore in oggetto si chiama Ademola Lookman. Lo stesso che è stato davvero vicino, nel corso dell’estate, a vestire il nerazzurro milanese senza che poi l’affare si concretizzasse.

Forse lo stesso Cristian Chivu, alle prese con la prima grande delusione della sua gestione, deve aver pensato che forse, sul punteggio di 2-3 a favore della sua squadra nel big-match contro la Juve, sarebbe stato bello poter schierare il velocissimo giocatore africano.

Come noto però, la lunga e difficile trattativa col club orobico (una disputa che ha ricordato molto da vicino quella che l’anno prima aveva intavolato la Juve con l’Atalanta per Koopmeiners, salvo però completarne poi l’acquisto) si è conclusa con una fumata nera arrivata per giunta in una fase molto avanzata del calciomercato estivo.

Di fatto la dirigenza dell’Inter non ha poi avuto modo di ‘ripiegare’ su un calciatore dal valore e dalle caratteristiche equiparabili all’ultimo Pallone d’Oro africano. La cifra richiesta dalla famiglia Percassi (50 milioni cash, senza scambi e senza formule di prestiti con obbligo di riscatto) non è mai stata raggiunta, nella sua proposta, da pur abile Marotta.

Lookman, autoesclusosi dal ritiro della Dea salvo tornare alla base in prossimità della fine del calciomercato estivo, è oggi una risorsa a mezzo servizio del club. Riprova ne è la mancata rifinitura in vista del terzo match di Serie A dei bergamaschi, impegnati contro il Lecce.

Lookman, irrompe la Juve: beffa atroce per l’Inter

Insomma, nonostante la buona volontà, certamente tardiva, mostrata dall’ex Leicester e Lipsia, il futuro dell’eroe di Dublino nella finale di Europa League 2024 sembra segnato.

Probabilmente sarà difficile, per la dirigenza orobica, piazzare a cifre importanti il calciatore già nel prossimo mercato di gennaio. E allora ecco che, immaginando uno scenario verosimile per il prossimo luglio, potrebbe (ri)entrare in scena la Juve.

Il club bianconero si era affacciato per primo sul calciatore nella scorsa primavera, salvo poi constatare l’eccessivo prezzo fissato dai bergamaschi. Lo stesso Mateo Retegui – poi finito in Saudi Pro League – era stato uno dei nomi caldi per l’attacco juventino, ma per motivi analoghi la Juve mollò quasi subito la presa.

Ora, sebbene il rendimento mostrato in campo dal serbo sia stato sorprendente in questo avvio di stagione, Comolli e soci stanno già pianificando un futuro reparto d’attacco che non tenga conto della presenza di Dusan Vlahovic, che si libererà a zero dal prossimo 1 luglio.

In sostituzione del bomber serbo la dirigenza bianconera starebbe pensando proprio a Lookman, per un ritorno di fiamma che avrebbe il vantaggio di un prezzo molto più economico rispetto a quanto preteso dai Percassi fino a qualche settimana fa. Potrebbe bastare una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni per strappare l’africano all’Atalanta, con tanto di beffa davvero atroce per tutti i tifosi dell’Inter…