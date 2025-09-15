Occasione da non perdere, finalmente si potrà visitare gratis: una bellezza tutta da scoprire

Alcune opportunità si presentano poche volte nella vita e vanno decisamente colte al volo. Una di queste riguarda un capolavoro artistico e architettonico universalmente riconosciuto che, per alcuni giorni, sarà accessibile senza sborsare un centesimo. C’è la possibilità di visitare gratis una delle mete più sognate dai viaggiatori di tutto il mondo.

Si tratta di un luogo che al suo interno racchiude storia, simbolismo e una bellezza senza tempo. L’iniziativa permetterà a migliaia di visitatori di entrare gratuitamente senza doversi dare alcun pensiero per il prezzo del biglietto. Non si parla di fare una semplice visita ma di lanciarsi in un viaggio a cavallo tra arte, cultura e spiritualità.

Non solo gli appassionati d’arte, ma anche i curiosi o i turisti avranno modo di vivere un’esperienza unica in quel di Barcellona, in occasione della Festa de la Mercè, la settimana più vivace dell’anno dove la capitale catalana si accende di colori, musica, spettacolo e ogni angolo si trasforma in una sorte di palcoscenico a cielo aperto con concerti gratis, spettacoli su strada e molto altro ancora.

Il capolavoro di Barcellona visitabile gratuitamente

Tra le iniziative previste per la Festa de la Mercè (23-28 settembre 2025) si segnala un’occasione davvero unica: la possibilità di visitare gratuitamente la Sagrada Família, grazie a 20 mila ingressi che permetteranno di varcare la soglia del capolavoro incompiuto di Antoni Gaudí. Una lotteria online regalerà ai fortunati estratti di entrare in basilica senza pagare un euro.

Visitare gratis alla Sagrada Familia sarà possibile dal 19 al 24 settembre (a parte il 22 e il 23). Le iscrizioni purtroppo sono terminate. L’iscrizione andava completata entro le 21 del 14 settembre scegliendo un giorno e un orario, dopodiché non restava che attendere l’estrazione del 15 settembre. La conferma, in caso di estrazione, avviene attraverso la mail.

Nelle visite gratis alla Sagrada Familia non rientrano l’accesso alle torri e nemmeno i tour guidati. Ogni persona può partecipare soltanto una volta alla lotteria online e il modulo per l’iscrizione è disponibile soltanto in catalano o in spagnolo. Ci sarà comunque la possibilità di muoversi tra le navate monumentali, visitare la Cappella dell’Assunzione e vedere la scultura (alta tre metri) delle Nozze di Cana.

In ogni ingresso gratis è compresa anche un’audioguida digitale. Un’opportunità davvero unica nel suo genere se pensiamo che la Sagrada Familia è sempre presa d’assalto dai turisti e i biglietti a pagamento vanno a ruba a tempi di record. La Sagrada Familia a porte aperte renderà ancora più indimenticabile l’esperienza a la Festa de la Mercè che trasforma Barcellona in un luogo speciale e unico al mondo.