Un Posto al Sole anticipazioni: grido di aiuto di Niko, Viola è in pericolo

Siamo giunti alla trentesima stagione di Un Posto al Sole, la storica soap partenopea incentrata sulle vicende umane, professionali e sentimentali dei residenti di Palazzo Palladini. Molte trame sono rimaste in sospeso e dopo la consueta pausa estiva la serie si è ripresentata in grande spolvero al pubblico di Rai 3, ricca di sorprese e colpi di scena.

Prima di vedere cosa riservano le puntate di Upas fino al 19 settembre sarà il caso di ricapitolare cosa è accaduto negli scorsi appuntamenti con la più longeva tra le soap di casa nostra. Niko è apparso sempre più in ansia per il padre Renato, ormai caduto nella dipendenza dal suo assistente virtuale al punto da non mettere praticamente più piede fuori casa.

C’è stato un riavvicinamento tra Micaela e Samuel quando lo chef è stato spronato a mostrare la sua passione per la danza. Ora però Samuel non sa cosa a Gabriela – che però nel frattempo non è rimasta a guardare. Viola invece non è per nulla convinta di andare a vivere con Damiano e nelle prossime puntate potrebbe finire in una situazione pericolosa.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Niko chiede, pericolo in vista per Viola

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Renato precipiterà sempre più nella dipendenza dall’Intelligenza Artificiale mentre Jimmy scoprirà che Matteo intende vendicarsi di Viola e sta progettando un piano pericoloso. Eduardo e Clara torneranno a Napoli, dove ad accoglierli ci sarà Rosa. Damiano condividerà con Simone e Ignazio la sua idea di lasciare la polizia, suscitando l’arrabbiatura dei due.

Nel frattempo scoppierà la passione tra Micaela e Samuel, ormai deciso a lasciare Gabriela pur consapevole che così la farà soffrire non poco. Un vecchio amico potrebbe far cambiare idea a Damiano, sempre più determinato ad abbandonare la divisa da poliziotto. Matteo confiderà a Jimmy il suo piano per vendicarsi di Viola e lui non saprà come comportarsi.

Dopo il confronto con Eduardo, Damiano cambierà idea e deciderà di rimanere in polizia. Renda si renderà anche conto di quanto Rosa tenga a lui. Alberto coinvolgerà il figlio Gianluca in un confronto con Federico e il giovane così rifletterà sulla difficoltà di crescere con un padre assente. Manuela spingerà Jimmy a comportarsi correttamente. Vinicio riprenderà la carica di ad dei Cantieri grazie al supporto di Gennaro.

Alice proverà a convincere Vincio a partire insieme a lei lasciandosi tutti i problemi alle spalle. Vinicio non saprà che fare, diviso tra il desiderio di andare via con Alice e il dovere di aiutare suo fratello. Silvia consiglierà a Guido di tornare alla carica con Mariella. Bice però non si fiderà della cosa. Mentre le distanze tra Viola e Damiano aumenteranno sempre più, Niko chiederà aiuto a Raffaele per convincere il padre Renato a troncare con la sua dipendenza dall’AI.