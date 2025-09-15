Esonero in una Big, sprint Mourinho: Inter beffata

Colpo di scena e Mourinho pronto al ritorno in panchina. Dopo gli ultimi risultati il club ha deciso per l'esonero.

Primi risultati stagionali e mentre in Italia siamo alla terza giornata di campionato in altri campionati – anche quelli più importanti – siamo giunti alla quarta o quinta e stiamo assistendo a quindi grandi verdetti. Nel weekend abbiamo visto grandi match, la vittoria al cardiopalma della Juve sull’Inter o la grande vittoria del Barcellona su un Valencia in grande difficoltà ed anche il successo del City nel derby di Manchester.

Un secco 3 a 0 con i Citizens trascinati da uno straordinario Haaland, in grandissima forma e una squadra che è apparsa nettamente superiore all’altra. Lo United ha investito tantissimo questa estate, ma i risultati finora non hanno mantenuto le attese, basti pensare agli oltre 140 milioni di euro investiti solo per Mbeumo e Sesko, la coppia d’attacco che fatica però a fare gol e ormai lo hanno notato tutti.

Sono ore decisive ma il futuro di Ruben Amorim è più caldo che mai. L’allenatore vede la sua panchina a forte rischio ed eventualmente domenica vedremo all’ultima chance in casa, in un altro big match contro il Chelsea campione del mondo in carica. Una nuova sconfitta chiuderebbe i giochi e la società inglese ha già scelto il sostituto, lo United è pronto a ‘riportare a casa’ Josè Mourinho.

Mourinho torna ad allenare dopo poche settimane: le ultime

Josè Mourinho è reduce dall’esperienza abbastanza negativa in Turchia, con il Fenerbahce, dove è stato esonerato per mancanza di risultati. A Manchester lo ricordano come ultimo tecnico ad aver vinto qualcosa (Europa League) e lottato per competizioni importanti, cosi ormai Amorim ha le ore contate e al suo posto sarebbe pronto a tornare il suo connazionale. Mourinho allo United è davvero possibile.

E pensare che negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile ritorno all’Inter per Josè Mourinho ma l’allenatore portoghese non sembra essere ideale per ciò che cerca Oaktree e soprattutto la società ha piena fiducia nelle scelte e nel futuro di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno ha totalizzato solo 3 punti nelle prime tre gare di campionato ma contro la Juve tutti hanno visto segnali incoraggianti ed in fondo la squadra ha dominato, subendo gol ma ottenendo il controllo del gioco per tutta la gara.

Difficile vedere Mou in Italia almeno al momento mentre la Premier e l’opzione Red Devils sembra l’ipotesi più percorribile e vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore.