Non basta metterli in lavatrice per sbiancarli: è questo il metodo geniale per asciugamani sempre perfetti

Non sempre è facile sbiancare gli asciugamani. Grazie a questo metodo potremo averli sempre perfetti, ecco come procedere.

Ogni giorno usiamo gli asciugamani. Ce ne serviamo per asciugarci dopo una doccia o un bagno rilassante. Li usiamo per asciugarci le mani e persino durante le pulizie di casa. Spesso però ci dimentichiamo che gli asciugamani hanno bisogno di attenzioni specifiche per rimuovere efficacemente ogni traccia di sporco o semplicemente per asciugarci in maniera corretta.

A volte, mettere gli asciugamani in lavatrice non basta. Un asciugamano mal lavato non perde soltanto morbidezza: può anche diventare un terreno fertile per batteri, odori sgradevoli e persino muffe, specialmente se non viene asciugato correttamente o viene lavato sporadicamente. A tal proposito, gli esperti di pulizia in genere consigliano di lavare gli asciugamani da bagno dopo 3 o 4 utilizzi, o almeno una volta alla settimana.

C’è però un metodo geniale per avere asciugamani sempre perfetti. Lo propone l’influencer Gaby (@vintagetea_arte), esperta di Lifestyle che vive in Patagonia e molto seguita sui social di lingua spagnola. Con solo tre ingredienti, spiega l’esperta, è possibile lavare e sbiancare gli asciugamani in pochi semplici passaggi.

Il metodo geniale per sbiancare gli asciugamani e averli sempre perfetti

Il metodo suggerito da Gaby va applicato non più di una volta al mese. Si tratta infatti di un’opera di pulizia profonda da non eseguire con troppa frequenza se non vogliamo usurare le fibre degli asciugamani. Ecco cosa ci servirà per mettere in pratica il metodo sbianca asciugamani proposto da Gaby. Prima di tutto, neanche a dirlo, dovremo avere degli asciugamani da lavare.

Ci serviranno poi dell‘acqua, una pentola capiente, un quarto di sapone bianco e due cucchiai di bicarbonato di sodio. A questo punto non dovremo fare altro che versare l’acqua nella pentola e aggiungere gli asciugamani. Come detto la pentola deve essere abbastanza grande. Ora tagliamo a scaglie molto sottili il sapone bianco e aggiungiamolo alla pentola.

Il sapone bianco ingrediente sgrasserà gli asciugamani e ci torneranno utili anche le sue proprietà disinfettanti. Mettiamo poi la pentola sul fuoco con gli asciugamani, l’acqua e il sapone e iniziamo a mescolare con regolarità Mentre l’acqua si scalda, mescoliamo gli asciugamani. Quando l’acqua inizia a bollire, aggiungiamo due cucchiai di bicarbonato di sodio.

Lasciamo riposare per un quarto d’ora senza smettere di mescolare e senza allontanarci. Passato questo lasso di tempo, togliamo gli asciugamani e controlliamo se sono rimaste macchie. In questo caso, Gaby consiglia di lavarli a mano. Infine, risciacquiamo gli asciugamani per rimuovere gli ultimi residui di sapone e bicarbonato.