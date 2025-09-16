È ufficiale, primo esonero in Italia: “Sollevato dall’incarico”

I campionati in Italia hanno preso il via ormai da una manciata di settimane un po’ ovunque. In Serie A conducono Napoli e Juventus dopo tre giornate con le difficoltà dell’Inter a far rumore e la rinascita del Milan sotto i dettami di Allegri che passa attraverso un lavoro graduale.

Belle sorprese sono arrivate da Udinese e Cremonese, mentre Atalanta, Roma e Lazio viaggiano su binari spesso troppo incostanti. In Serie B regna l’equilibrio tra Modena, Cesena, Palermo e Frosinone ma il primo grande colpo di scena arriva dalla terza lega del calcio italiano.

In Serie C è infatti stato ufficializzato nelle scorse ore il primo esonero stagionale. Subito un cambio in panchina per una squadra che ha iniziato nel peggior modo possibile. Termine largamente prima del tempo l’avventura di Massimo Paci al Lumezzane, club che ha inaugurato l’annata con 0 punti nelle prime quattro partite di campionato.

Un avvio horror per la squadra della provincia di Brescia che nel corso dell’ultimo weekend ha incassato un altro pesante ko casalingo contro la Triestina ultima che sta peraltro fronteggiando una penalizzazione.

Calciomercato, UFFICIALE: il Lumezzane ha esonerato Paci

Paci paga quindi il disastro iniziale della squadra, con la società che non ha esitato a voltare pagina per provare a raddrizzare quanto prima una barca che rischia di affondare prima del tempo.

Lo stesso club lombardo ha diramato un comunicato ufficiale in queste ore che rivela: “FC Lumezzane rende noto che nella giornata odierna Massimo Paci è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Insieme all’allenatore è stato sollevato dall’incarico anche il vice Roberto Guana. Al tecnico il ringraziamento per il grande impegno profuso fin dal suo arrivo ed il duro lavoro sul campo, con l’augurio delle migliori fortune professionali per il suo futuro. La società renderà noto nelle prossime ore la nuova guida rossoblù”.

Cambia tutto quindi in quel di Lumezzane dove i risultati altamente deludenti delle prime uscite hanno portato all’addio del giovane allenatore. L’ex difensore del Parma aveva chiuso a Pisa nel 2015 la sua carriera da calciatore per proiettarsi molto presto su quella da tecnico.

In panchina il classe 1978 ha già collezionato esperienze tra Forlì, Teramo, Pordenone, Pro Vercelli e Pro Sesto tra le altre. Il 25 marzo 2025 era stato ingaggiato dal Lumezzane, in Serie C, in sostituzione dell’esonerato Arnaldo Franzini ma la sua avventura è finita proprio in queste ore.