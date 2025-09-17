Sciopero generale! A rischio i servizi di acqua, gas e luce: la data da cerchiare

Si profila un nuovo sciopero generale che rischia di avere dirette ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini. L’agitazione coinvolgerà settori che garantiscono l’erogazione di servizi fondamentali per la cittadinanza. Parliamo di acqua, gas, energia elettrica e teleriscaldamento (e non solo). Le aziende interessate hanno già provveduto a segnalare possibili disagi, specialmente per quel che concerne la tempistica di intervento, gli sportelli di assistenza e le attività ordinarie.

Al netto dei servizi minimi essenziali, sempre garantiti come previsto a norma di legge, è possibile che alcune forniture rallentino o vengano temporaneamente sospese. Sarà garantita anche la pronta gestione delle emergenze. Ma per il resto l’utenza dovrà mettere in conto possibili difficoltà nell’accedere alle abituali prestazioni. La data della mobilitazione è già stata comunicata e converrà cerchiare la giornata sul calendario per non farsi cogliere alla sprovvista.

Particolare attenzione andrà rivolta – è questa la raccomandazione – a eventuali comunicazioni da parte dei gestori. Sarà altrettanto importante riuscire a organizzarsi per tempo con pratiche o richieste che potrebbe essere meno agevole portare avanti nel giorno della protesta generale. Insomma, un appuntamento da monitorare con attenzione visto che riguarda servizi che siamo abituati a dare per scontati all’interno delle nostre case.

Sciopero generale, rischiano le forniture di acqua, gas e luce: la data da segnare sul calendario

Lunedì 22 settembre 2025 è previsto uno sciopero generale provinciale a Trento proclamato dalla sigla sindacale USB. A rischio ci sono i servizi erogati dalle società del gruppo Dolomiti Energia. L’agitazione potrebbe portare infatti a riduzioni di orario e di personale. Saranno garantite le prestazioni essenziali, ma potrebbero esserci dei rallentamenti.

Lo sciopero del 22 settembre coinvolgerà i servizi del gruppo Dolomiti Energia. Tra questi acqua, energia elettrica, gas, teleriscaldamento, impianti ecologici e igiene urbana. Le aziende interessate dalla mobilitazione sono Dolomiti Energia Holding Spa, Dolomiti Energia Spa, Dolomiti Energia Trading Spa, SET Distribuzione Spa, Novareti Spa, Hydro Dolomiti Energia Srl, Dolomiti Energia Solutions Srl, Dolomiti Edison Energy Srl, Dolomiti Ambiente Srl ed EPQ Srl.

L’articolo 2 della legge 146/1990 e successive modifiche assicura la garanzia delle prestazioni indispensabili così da tutelare la sicurezza della cittadinanza e del servizio. Per le situazioni di emergenza i cittadini di Trento avranno la possibilità di contattare questi numeri: 800-289423 per il gas, 800-969888 per l’energia elettrica; 800-969898 per acqua, impianti ecologici e teleriscaldamento; 800-847028 per l’igiene urbana.

Si annuncia in sostanza una giornata che metterà alla prova non solo la capacità organizzative delle aziende ma anche la pazienza dei cittadini, che dovranno trovare il modo di organizzarsi in anticipo per limitare il più possibile gli inevitabili disagi.