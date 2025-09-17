Lookman cambia maglia per 40 milioni: pagano la clausola di risoluzione

I rapporti tra Atalanta e Ademola Lookman sono davvero ai minimi termini. La situazione però non è delle migliori.

In queste ore l’Atalanta di Ivan Juric comincerà il cammino in Champions League e si partirà subito con un percorso non semplice, si partirà subito con una sfida delicatissima al Parco dei Principi contro il Psg campione d’Europa. C’è grande curiosità per il debutto europeo di Ivan Juric ma allo stesso tempo non ci sarà Ademola Lookman, colui che ha preso parte al caso dell’estate.

Il giocatore aveva ricevuto la promessa di andare via, ma alla fine la Dea ha ceduto Mateo Retegui e ‘si è tirata indietro’ per il nigeriano che, letteralmente infuriato, si è messo fuori dai giochi. Il giocatore per oltre un mese non si è allenato, si è parlato di Atletico Madrid e specialmente di Inter con i nerazzurri che sono stati vicinissimi al giocatore ma alla fine il giocatore è rimasto.

Nell’ultima conferenza stampa Juric è stato chiaro, vuole solo giocatore motivati al 100 % e fieri di giocare con l’Atalanta altrimenti preferisce non schierarli e neanche convocarli, come capitato appunto nella sfida contro il Lecce. Il futuro di Lookman è tutto da valutare ma nelle ultime ore sono arrivate importanti novità. A meno di clamorosi ribaltoni Lookman non giocherà al Parco dei Principi ma occhio perchè presto potrebbero cambiare tante cose.

Ultim’ora Lookman, arriva la decisione del club: c’è la clausola

Il Chairman e nuovo proprietario dell’Atalanta Pagliuca ha un rapporto buono con Lookman e con il suo team ed è pronto a scendere in pista con l’obiettivo di convincere il giocatore a scendere in campo e specialmente ad allentare i rapporti; sia Juric che i tifosi vogliono un giocatore motivato al 100 % e non si accettano altre strade, cosi sta a Juric decidere ma Pagliuca è pronto a convincere il giocatore ed ha un piano ben preciso.

Anche in queste ore Lookman non si è presentato a Zingonia e i rapporti sono difficili da chiarire. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb Pagliuca è pronto ad offrire un rinnovo con scadenza di contratto praticamente invariata ed una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, in modo che il club possa cosi offrire una nuova opportunità e Lookman potrebbe cosi ritornare a disposizione dell’Inter.

Non è improbabile che Ademola possa accettare quest’opportunità ed in questo modo, giocando ad altissimi livelli, Lookman potrebbe convincere un club a investire i soldi della clausola. Insomma le prossime settimane saranno decisive e sia Juric che i tifosi vogliono chiarezza e