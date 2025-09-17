Cambiano le regole, dal 1°ottobre non si potrà più portare in aereo: attenzione a non sbagliare

Nel momento in cui ci si prepara per un viaggio in aereo, organizzarsi per tempo è fondamentale. E questo non soltanto per programmare il soggiorno nella destinazione scelta, ma anche per preparare i bagagli, in particolare il bagaglio a mano, nel quale porteremo con noi gli oggetti più essenziali. È bene sapere che dal 1° ottobre una compagnia aerea vieterà di portare a bordo un particolare dispositivo.

Soprattutto chi è costretto a viaggiare per un elevato numero di ore porta con sé qualcosa per intrattenersi e vincere la monotonia del viaggio. Che sia un libro, un pc portatile o una console di gioco lo scopo è sempre lo stesso: far passare più velocemente il tempo. Alcuni di questi dispositivi però sono ammessi solo a certe condizioni o addirittura vietati.

I divieti traggono origine, come è facile intuire, da ragioni di sicurezza che spingono le compagnie aeree a imporre provvedimenti di questo tipo. Dal 1° ottobre uno specifico dispositivo non potrà essere trasportato a bordo dell’aereo, sempre per motivi legati alla sicurezza durante il volo. Ecco di cosa si tratta, attenzione a non sbagliare.

Il dispositivo vietato a bordo dell’aereo dal 1° ottobre

A partire dal 1° ottobre 2025 i passeggeri Emirates non potranno più usare i power bank a bordo. Annunciate nuove regole di sicurezza da parte della compagnia aerea di Dubai che ha messo al bando le batterie portatili. Sarà possibile portare un solo dispositivo, con capacità inferiore a 100 Wh e chiaramente etichettato. Dovrà però rimanere spento per tutta la durata del volo.

Sostanzialmente un power bank è una batteria portatile che permette di ricaricare dispositivi elettronici come computer portatili, smartphone, tablet, ecc. Il problema è dovuto alle batterie agli ioni di litio solitamente usate nei power bank che, se sovraccaricate, danneggiate, difettose o esposte a calore estremo possono dare luogo alla reazione a catena conosciuta come “fuga termica”.

La pericolosità della fuga termica sta nella possibile fuoriuscita di gas tossici fino ad arrivare, nei casi più gravi, al rischio di incendi e esplosioni. Nel 2023 la FAA (Federal Aviation Administration) ha segnalato 84 casi di surriscaldamento o incendio di batteria su voli commerciali, praticamente raddoppiati rispetto ai 32 incidenti registrati nel 2016. Insieme alle sigarette elettroniche i power bank sono la principale causa di questi eventi.

Anche diverse altre compagnie aeree non consentono di portare a bordo power bank e già dal 2016 ICAO (International Civil Aviation Organization) ha vietato il trasporto di batterie agli ioni di litio sfuse nella stiva. Dal 1° ottobre anche sui voli Emirates non si potrà usare il power bank per ricaricare altri dispositivi (e tanto meno ricaricare la batteria portatile con le prese a bordo). I power bank non potranno essere riposti nelle cappelliere. Dovranno rimanere nella tasca del sedile o nella borsa sotto il sedile di fronte.