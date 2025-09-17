È questo l’unico rimedio per togliere muffa e germi dalla guarnizione della lavatrice: nessuno lo sa

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati e indispensabili in casa. Laviamo vestiti, asciugamani, lenzuola, insomma, tutto ciò che ci fa sentire puliti e in ordine. Eppure, c’è un dettaglio che moltissime persone trascurano, e che, con il tempo, può trasformare la lavatrice in un vero covo di muffa e batteri: la guarnizione. Un elemento essenziale per il corretto funzionamento, ma che rapidamente diventa un vero covo di muffa, germi e batteri.

Ritrovarsi con una guarnizione completamente sporca, può avere diverse ripercussioni. In primis, ovviamente c’è il rischio che quello stesso sporco possa andare a contaminare il bucato presente in lavatrice, rendendo così vano ogni lavaggio. In secondo luogo, più sporco si accumula e più la guarnizione si usura, perdendo efficacia e rompendosi prima del tempo, costringendo così ad un intervento tecnico, anche piuttosto costoso.

Come pulire in una sola mossa la guarnizione della lavatrice per eliminare muffa e germi

Anche se in commercio esistono diversi prodotti per la pulizia e la cura della lavatrice, compresa ovviamente la guarnizione, si tratta pur sempre di sostanze altamente inquinanti e che possono avere un impatto anche sulla nostra salute, se non maneggiate adeguatamente. Fortunatamente però, esiste un rimedio fai da te che permetterà di eliminare tutto lo sporco dalla guarnizione della lavatrice.

Ma qual è questo rimedio così efficace? Ebbene, la soluzione non si trova nei prodotti costosi che promettono miracoli, né nelle pulizie “al volo” con un panno umido. Il vero rimedio efficace è una combinazione naturale, igienizzante e potente, che arriva dritta dalla dispensa. Non è altro che una miscela di bicarbonato di sodio e aceto bianco, usata nel modo giusto. Ecco come fare per rendere questo mix vincente:

Preparare una pasta densa mescolando 3 cucchiai di bicarbonato con 2 cucchiai d’acqua

con Sollevare delicatamente i bordi della guarnizione e spalma la pasta in tutte le fessure, aiutandoti con uno spazzolino da denti

Lasciare agire per 15-20 minuti

Poi, spruzzare aceto bianco direttamente sulla pasta, si noterà una reazione frizzante, che aiuterà a sciogliere muffa e residui

Pulire con un panno in microfibra e risciacqua bene.

Ed ecco, che senza alcuna fatica la guarnizione della lavatrice sarà tornata come nuova. Il nostro consiglio, è quello di ripetere almeno una volta al mese questa operazione, così da evitare ogni accumulo di sporco.