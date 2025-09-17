Con il freddo ritorna la condensa sui vetri, ma quest’anno so come fare: me ne sbarazzo subito

Con l’arrivo del freddo e delle prime giornate umide, torna puntuale anche uno degli inconvenienti più fastidiosi della stagione: la condensa sui vetri delle finestre. Un fenomeno così comune, e del tutto naturale, che ormai molti ci convivono con rassegnazione, armati ogni mattina di stracci o carta assorbente per asciugare l’acqua che si accumula sul bordo degli infissi.

A differenza di quello che si possa pensare, la condensa sui vetri non è solo ‘brutta’ da vedere, ma è un segnale chiaro, che l’ambiente domestico ha un problema di umidità e ventilazione. E dove c’è umidità, non tarda ad arrivare il problema successivo, molto più serio, cioè la formazione di muffa. Spesso comincia proprio dagli angoli delle finestre, ma può estendersi a pareti e soffitti, con effetti dannosi sulla salute e sull’integrità della casa.

Come eliminare, senza difficoltà, la condensa sui vetri delle finestre

Ma prima di capire il trucco da mettere subito in pratica, è necessario comprendere il perché si tende a formare la condensa. Il motivo è semplice, l’aria calda all’interno delle case, a contatto con le superfici fredde dei vetri, rilascia umidità sotto forma di goccioline. Questo succede soprattutto nelle stanze dove si produce più vapore, come cucina, bagno, camera da letto. Chiudere tutto per tenere fuori il freddo è istintivo, ma spesso peggiora la situazione. Infatti, è proprio la mancanza di ricambio d’aria ad intrappolare l’umidità all’interno, e i vetri diventano il punto in cui si manifesta visivamente il problema.

Come evitare quindi che questo accada ancora? Fortunatamente, esiste un modo efficace, economico e immediato per ridurre drasticamente la condensa sui vetri, e non si tratta né di aprire le finestre al gelo né di usare deumidificatori costosi. Il trucco è utilizzare un semplice deumidificatore naturale fai-da-te, realizzato con sale grosso o bicarbonato di sodio, entrambi in grado di assorbire l’umidità in eccesso.

Basterà semplicemente versare 2-3 cucchiai di sale in una ciotolina o in un sacchetto traspirante, tipo quello di stoffa o di cotone e posizionare il tutto sul davanzale o vicino ai vetri. In alternativa, si può usare anche il bicarbonato, che ha lo stesso effetto assorbente. L’unica accortezza da avere è sostituire il contenuto ogni settimana, permettendo così il massimo dell’efficacia. Ed ecco che, come per magia, la condensa sarà del tutto sparita.