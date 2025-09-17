Bomba David, la decisione di Tudor è clamorosa: tutti i dettagli

Non ci si annoia di certo, di questi tempi, all’Allianz Stadium di Torino. Nel giro di appena 72 ore i tifosi bianconeri hanno infatti assistito alla bellezza di 15 gol, di cui 8 realizzati dalla propria squadra e 7 dai rivali succedutisi in città tra campionato e Champions League.

Non paga di aver fatto palpitare in modo pericoloso i cuori degli appassionati nel Derby d’Italia contro l’Inter (ancora al minuto 82 la Juve era sotto 2-3, salvo poi ribaltare tutto facendo propria la contesa nei minuti di recupero), la formazione bianconera ha addirittura esagerato nell’esordio stagionale europeo.

Opposto ad un Borussia Dortmund pieno di talento ma anche di crepe difensive, la ‘Vecchia Signora‘ è andata sotto nell’arco di tutto l’incontro. Prima 0-1, poi 1-2, poi addirittura 2-4. Ci ha pensato, con un ingresso in campo davvero redditizio, un certo Dusan Vlahovic a guidare la pazza rimonta juventina. Giova ricordare che al minuto 86 i tedeschi sembravano aver messo in ghiaccio la vittoria grazie al rigore realizzato da Bensebaini, ma evidentemente i gialloneri della Ruhr non avevano fatto i conti con la grande motivazione del centravanti serbo, alla fine autore di una doppietta condita dal prezioso assist per il pareggio di Lloyd Kelly al 96′.

Non brillante nella precedente esibizione contro l’undici di Chivu, quando era stato schierato dal primo minuto al posto di Jonathan David, l’ex Fiorentina ieri nei 30′ più recupero disputati ha fatto quello (anzi, molto di più) che l’ex Lille non è stato in grado di fare. Non solo per colpa sua, ovviamente. Il confronto tra i due bomber è però impietoso a sfavore del nordamericano.

Vlahovic ‘on fire’, Tudor ha deciso: tutto ribaltato

Subentrato proprio in luogo dell’attaccante canadese al minuto 60, il centravanti col contratto in scadenza a giugno 2026 (già decisivo nelle prime due gare di campionato) è stato di gran lunga il migliore in campo nell’incredibile sfida che ha aperto la stagione europea della Juve.

L’allenatore croato, che già aveva preso una decisione forte nella sfida all’Inter schierando titolare Vlahovic, potrebbe essersi definitivamente convinto della sua irrinunciabilità dopo la prestazione monstre in Champions. Il calendario fitto e denso di impegni consente del resto a Tudor di far ruotare i propri attaccanti, col nuovo arrivato Lois Openda che, grazie alla sua duttilità, sembra avere il posto garantito nel tridente offensivo bianconero.

Già a Verona, nella prossima impegnativa sfida di campionato in programma sabato 20 settembre alle ore 18, l’ex mister degli scaligeri potrebbe sorprendere tutti lanciando Vlahovic (fino ad un mese fa mal sopportato alla Continassa) titolare e facendo accomodare Jonathan David in panchina. Il calcio alle volte è davvero strano…