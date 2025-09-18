Lavastoviglie, basta fare questo per togliere calcare e cattivi odori

La lavastoviglie è una delle alleate più preziose in cucina. Ci fa risparmiare tempo, acqua, fatica, e diciamoci la verità, anche un bel po’ di litigi su “chi lava i piatti”, soprattutto la sera quando tutti desideriamo il letto. Ma per funzionare al meglio, anche lei ha bisogno di attenzioni. Se, ad esempio, si notato cattivi odori quando apri lo sportello o macchie di calcare sui bicchieri, di certo non è colpa del detersivo, e nemmeno nostra, ma è il chiaro segnale che c’è qualcosa che stiamo trascurando.

Ecco che quindi, basta davvero un semplice gesto periodico per risolvere tutto, senza stress, senza fatica e senza ricorrere a chissà quali prodotti chimici. Ogni giorno, infatti, nella lavastoviglie si accumulano residui di cibo, grasso, umidità e calcare. Tutto questo può creare un mix poco piacevole: tubi ostruiti, spruzzatori meno efficaci, stoviglie opache e quell’odore sgradevole che ti accoglie appena apri lo sportello.

Un semplice rimedio per eliminare calcare e cattivi odori dalla lavastoviglie

Spesso, forse senza nemmeno rendercene conto, tendiamo a trascurare la pulizia della lavastoviglie, o meglio, ci limitiamo ad eliminare lo sporco ben visibile ed igienizziamo le parti che più conosciamo, come filtri, fondo e pareti. In realtà, il vero sporco si accumula nei punti più nascosti, portando così ad accumuli di calcare, di cattivi odori e trasformando la lavastoviglie in una macchina per nulla efficiente.

Fortunatamente, affinché si possa risolvere il problema definitivamente, non occorrono prodotti chimici, né tanto meno agire chissà come, ma basterà un semplice gesto per rendere la lavastoviglie perfetta. Il trucco? Per eliminare calcare e cattivi odori in un colpo solo basterà fare un lavaggio a vuoto con aceto bianco una volta al mese ed il gioco è fatto. Ecco quindi come procedere:

Svuotare completamente la lavastoviglie da tutte le stoviglie presenti al suo interno

Versare un bicchiere di aceto bianco nel cestello inferiore o direttamente sul fondo.

Avviare un ciclo di lavaggio ad alta temperatura (70° o programma intensivo).

In questo modo, l’aceto agirà come un disincrostante naturale, sciogliendo il calcare e neutralizzando i cattivi odori. Permettendo così di ottenere non solo una lavastoviglie ben pulita, ma la renderà nuovamente performante. Si tratta di un rimedio semplice, economico e, soprattutto, ecologico, che si prende cura non solo della lavastoviglie stessa, ma anche dell’ambiente.