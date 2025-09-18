Stop Alcaraz, così Sinner diventa numero 1: conferma poco fa

Una rivalità appena iniziata e che è destinata a durare negli anni. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner quest’anno si sono suddivisi i tornei del Grande Slam ma la vittoria del campione spagnolo a Flushing Meadows ha cambiato le gerarchie con il fenomeno murciano che è tornato numero uno al mondo e d’ora in poi sarà l’altoatesino a dover rincorrere. E lo farà a partire già dalle prossime ore.

Una rivalità destinata a durare anni ma i tifosi del campione azzurro sono in attesa di conoscere se e quando ci sarà un nuovo sorpasso e quando i due torneranno a sfidarsi in campo, magari già nelle prossime settimane. Jannik Sinner sembra quasi imbattibile, o meglio lo è eccetto che per Alcaraz e nell’ultimo anno e mezzo solo un paio di tennisti sono riusciti a vincere oltre allo spagnolo contro Jannik.

Ma almeno per questa settimana Jannik Sinner torna numero uno, o meglio almeno tornerà teste di serie numero uno in un torneo. Tra pochi giorni si disputerà il torneo Atp di 500 di Pechino, uno dei più importanti 500 dell’anno e Sinner tornerà in campo dopo la sconfitta agli Us Open; insomma l’azzurro vuole tornare a vincere un torneo e c’è grande attesa per questo nuovo torneo.

Sorpresa Sinner, sarà nuovamente numero uno: i dettagli

Nel torneo di Pechino Alcaraz non ci sarà, lo spagnolo si è preso qualche altro giorno di riposo in vista dei prossimi tornei e Jannik Sinner sarà quindi testa di serie numero uno a Pechino, un 500 che vedrà comunque protagonisti diversi tennisti di ottimo livello. Mancano alcuni membri della Top 10, ma è comunque un torneo di tutto rispetto, torneo che inizierà il prossimo 25 Settembre 2025.

Nei prossimi giorni verrà effettuato il sorteggio del calendario e del tabellone e poi testa ai prossimi impegni, c’è curiosità per vedere il rientro in campo del fenomeno di San Candido. Dopo la sconfitta di New York Sinner ha annunciato che proverà ad attuare alcuni cambiamenti nel suo gioco, sia al servizio che durante gli scambi. Per questo motivo occhio a quello che metterà in mostra.

Ecco il seeding del torneo di Pechino e sono previsti diversi campioni:

Jannik Sinner Alexander Zverev Alex De Minaur Lorenzo Musetti Karen Khachanov Andrey Rublev Jakub Mensik Daniil Medvedev

Oltre a Zverev e al connazionale Lorenzo Musetti, l’azzurro dovrà affrontare possibili test insidiosi come quelli contro Mensik e quelli contro i russi Khachanov, Rublev e Medvedev.