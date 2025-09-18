È questo l’errore che ti fa aumentare la bolletta fino a 100 euro in più: lo commettiamo tutti

C’è un errore che avremo fatto sicuramente tutti e che può arrivare a impattare per circa il 10% sulla nostra bolletta elettrica totale. Per una famiglia media, questo rappresenta una spesa extra di circa 50-80 euro all’anno e che in alcuni casi facilmente può superare i 100 euro.

Si tratta di una distrazione quasi banale in fondo. Ma sono proprio i piccoli gesti trascurati della nostra vita quotidiana, quelli ai quali prestiamo poca attenzione, a far lievitare il conto della nostra bolletta. È quello che succede quando la routine prende il sopravvento: gli errori si accumulano e il conto finale si può accrescere di decine o perfino di centinaia di euro in un anno.

Capita così che gesti semplici, quasi impercettibili, si tramutino in sprechi significativi, veri e propri “colpevoli nascosti”. Mai come in questo caso le distrazioni non risparmiano e soprattutto non fanno risparmiare nessuno, soprattutto quando diventano automatismi ai quali non facciamo nemmeno più caso. Ecco l’errore che può far “gonfiare” la bolletta fino a 100 euro.

L’errore che commettiamo tutti e che fa aumentare la bolletta fino a 100 euro in più

A tutti sarà capitato, magari nel momento di uscire di casa di fretta. Stacchiamo lo smartphone dal caricabatteria e ci dirigiamo verso la porta senza avvederci d’aver lasciato il piccolo trasformatore infilato nella presa. Un gesto innocuo? Sul piano del risparmio energetico sicuramente no, visto il caricabatterie sta consumando energia.

Il fenomeno è conosciuto col nome di “consumo fantasma”. Anche quando non vengono utilizzati, i caricabatterie – al pari di altri elettrodomestici – assorbono una piccola quantità di corrente elettrica. Certo: parliamo di pochi watt. Ma moltiplichiamo questo consumo minimo per 365 giorni all’anno e le cifre cominceranno ad assumere altre proporzioni.

Una piccola distrazione come quella di lasciare il caricabatterie nelle presa può generare un consumo tra a 0,1 e 0,5 watt all’ora che in un anno, a conti fatti, fanno circa 4,4 kWh. Un consumo che considerando le attuali tariffe dell’energia elettrica si traduce in un costo di 1-2 euro per ogni caricabatterie. Se allarghiamo il discorso a tutti i consumi fantasma di casa (modem e router sempre accesi, tv in standby, decoder, forno a microonde, ecc.) il costo della bolletta può aumentare ancora.

Sommando tutti i consumi fantasma possiamo arrivare a circa il 10% del totale della bolletta elettrica che per una famiglia media può arrivare con facilità a superare i 100 euro nel caso di tanti apparecchi collegati simultaneamente. Insomma, ci converrà decisamente adottare alcune buone pratiche come quella di staccare i caricabatterie dopo ogni uso, magari collegandoli tutti a una multipresa con interruttore. In questo modo ci basterà un solo click per spegnere in una volta sola tutti i dispositivi.