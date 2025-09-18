Leclerc, subito una mazzata a Baku: già svanito il sogno vittoria

C’era un sogno, quasi impossibile, chiamato vittoria. Ed un altro (difficile ma possibile) chiamato podio. Una missione che gli uomini Ferrari hanno perseguito con tutti gli sforzi possibili, risultati però vani al momento del passaggio della bandiera a scacchi.

Il miracolo, quello vissuto lo scorso anno con il trionfo di Charles Leclerc all’Autodromo di Monza, è svanito di fronte alla superiorità delle McLaren e alla classe immensa dell’infinito Max Vertsappen, che grazie anche ad un’abile strategia ha fatto sua la gara dando il via alla legittima esplosione di gioia alla fine della corsa.

E le Ferrari? Quarto il pilota monegasco – vincitore come detto nel 2024 – e sesto Lewis Hamilton, ancora a caccia del primo vero risultato di prestigio a bordo della Rossa. Non è certamente una stagione facile per la scuderia di Maranello, stretta tra gli enormi progressi compiuti dalla McLaren e l’acclarata superiorità – con un gap che però non è certo quello di una volta – con la RedBull del fuoriclasse olandese.

Archiviato il 16esimo GP stagionale, la Ferrari è ancora a secco di vittorie, con le classifiche piloti e costruttori che ben fotografano la modestia di un’annata che avrebbe dovuto vedere (nei desiderata di tecnici, ingegneri, piloti e tifosi) il campione britannico lottare per il titolo coi rivali, con Leclerc pronto a fare da terzo incomodo. Macché. Anche un semplice podio verrebbe ora festeggiato non poco nel box della Rossa.

Road to Baku: Leclerc ancora giù dal podio

Non c’è tregua nel calendario del Circus, sempre più denso di impegni ravvicinati dopo la sosta estiva. Il prossimo appuntamento è infatti già alle porte: i piloti e le vetture sono già in quel di Baku per il GP dell’Azerbaijan previsto nell’ormai imminente weekend.

Le speranze degli irriducibili tifosi Ferrari sono però ancora una volta destinate ad esser deluse. Frustrate. Riposte nel cassetto dei vani desideri che non possono realizzarsi. Almeno questo emerge dalle quote che le società di scommesse hanno già stilato in vista della corsa sull’asfalto asiatico.

Secondo il prospetto antepost stilato da Eurobet, il grande favorito per il successo a Baku è il leader del mondiale Oscar Piastri su McLaren, bancato a 2.25, seguito molto da vicino dal compagno di squadra e principale rivale nella lotta al titolo Lando Norris, il cui trionfo viene pagato 3 volte la posta.

Terzo nella griglia dei favoriti del GP è il solito Max Verstappen della Red Bull, la cui eventuale vittoria verrebbe pagata a 3.50. Più staccato, e dunque ancora quarto nelle previsioni dei bookies, ecco Leclerc. Le cui possibilità di trionfo finale vengono bancate a 7.