No, non serve mettere i plaid in lavatrice: è questo il metodo originale per igienizzarli

Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi, torna l’immancabile abitudine di tirare fuori i plaid dal fondo dell’armadio. Caldi, avvolgenti, perfetti per serate sul divano o pigre mattine del weekend. Ma prima di usarli, un pensiero sorge spontaneo: come igienizzarli al meglio senza rovinarli e come fare per eliminare acari e polvere, senza però rischiare di far perdere la naturale morbidezza?

La maggior parte delle persone, d’istinto, opta per la lavatrice. È comodo, veloce, sembra efficace. Tuttavia, non sempre è la scelta ideale. Alcuni tessuti si infeltriscono, altri perdono morbidezza o si deformano. E non tutti i plaid sono fatti per sopportare cicli ad alta temperatura o centrifughe aggressive. Si otterrebbe così un risultato davvero pessimo, che costringerebbe soltanto a gettarlo direttamente via.

Il trucco per igienizzare il plaid senza doverlo mettere in lavatrice

A differenza di quello che si possa pensare esiste un metodo alternativo, spesso dimenticato, che non solo permette di igienizzare in profondità, ma preserva anche la qualità del tessuto nel tempo. È pratico, economico e, cosa interessante, non richiede necessariamente detersivi o lavaggi lunghi. Il segreto? Aria e freddo.

Per chi non lo sapesse, esporre coperte, piumoni e tessili imbottiti all’aria aperta, è molto importante specialmente in inverno. Infatti, il freddo secco e ventilato, combinato all’ossigenazione naturale, ha un effetto antibatterico e rinfrescante. Lasciare il plaid all’esterno, ben disteso, per alcune ore in una giornata asciutta e ventilata (meglio ancora se con temperature sotto i 10 gradi) aiuta a neutralizzare odori, eliminare batteri e acari, senza alcun contatto con acqua o detergenti. Inoltre, il sole, ha anche un effetto sbiancante, capace di eliminare anche delle macchie che non sono andate via in precedenza.

Per chi non ha uno spazio esterno, un’alternativa valida è quella del congelatore. Sembra insolito, ma funziona. Ripiegare il plaid (ben asciutto), inserirlo in un sacco pulito e lasciarlo nel freezer per almeno 12 ore consente di igienizzarlo a fondo, sfruttando l’azione batteriostatica del freddo. Questo metodo è particolarmente utile per i plaid delicati, in pile o in lana, che si rovinerebbero facilmente in lavatrice. Potrà sembrare un metodo del tutto bizzarro, eppure la sua efficacia è dimostrata. Quindi, piuttosto che rischiare di rovinare tutto in lavatrice, basterà mettere il plaid nel congelatore ed il gioco è fatto.