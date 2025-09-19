Rendi i termosifoni fino al 15% più performanti con questo trucco: pazzesco!

Un semplice trucco, fai da te, aiuterà ad ottenere termosifoni performanti fino al 15% in più: un piccolo gesto, ma che farà la netta differenza.

Con l’arrivo delle stagioni fredde, l’efficienza del riscaldamento domestico torna ad essere una priorità. Spesso, si punta il dito contro caldaie datate, finestre poco isolate o termostati mal regolati. Eppure, esiste un dettaglio spesso ignorato, nascosto in bella vista in ogni stanza, che può incidere fino al 15% sulle prestazioni dei termosifoni.

Quando i termosifoni sembrano meno efficienti del solito, nonostante siano accesi a pieno regime, in molti credono che il problema sia dovuto a qualche malfunzionamento dell’impianto o a qualche dispersione di calore che non si vede. In realtà, in molti casi, la causa è molto più banale, ma altrettanto insidiosa: una zona specifica del termosifone che tende ad accumulare sporco, polvere e residui nel tempo. Un semplice dettaglio, che però fa la netta differenza.

Un semplice trucco che permette di ottenere termosifoni più performanti in un attimo

Questo particolare punto, spesso trascurato anche durante le pulizie stagionali più accurate, è fondamentale per il corretto scambio termico. Quando non viene trattato adeguatamente, il calore si disperde con maggiore facilità, la circolazione dell’aria viene compromessa e i consumi energetici aumentano senza che l’ambiente risulti realmente più caldo.

Ma quale sarebbe questo punto che spesso viene trascurato o addirittura del tutto dimenticato? Ebbene, secondo gli esperti del settore, per ottenere termosifoni fino al 15% più performanti, non si deve mai ignorare la pulizia della valvola, proprio quell’elemento che in genere è posto alla base del radiatore e quindi risulta essere difficile da raggiungere.

Pulire accuratamente la volva del termosifone consente all’aria calda di circolare in modo più fluido, evitando che lo sporco agisca come barriera isolante tra la superficie calda e l’ambiente circostante. Una volta liberata, questa zona torna a svolgere appieno la sua funzione, contribuendo a diffondere il calore in modo più uniforme.

Il procedimento è più facile di quello che si possa immaginare. Per prima cosa si dovranno spegnere i termosifoni e si dovrà aspettare che si raffreddino completamente. A questo punto, con un aspirapolvere con beccuccio, oppure con un vecchio spazzolino, si potrà eliminare tutto lo sporco accumulato, una volta fatto questo, basterà passare un panno in microfibra leggermente umido ed il gioco è fatto. Un semplice gesto, che permetterà di ottenere una casa calda senza intoppi. In questo modo, anche le bollette saranno più basse.