Milan, colpo scudetto: arriva un Top bianconero per oltre 15 milioni

Il Milan sta iniziando a macinare i primi km della propria maratona. La squadra di Massimiliano Allegri dopo l’avvio horror con la Cremonese ha inanellato due successi in serie a cavallo della sosta prima a Lecce e poi a San Siro col Bologna.

Pulisic e soci stanno pian piano alzando i giri del motore nonostante una squadra parzialmente rinnovata, un nuovo modo di lavorare e l’assenza pesante di uno dei pilastri della truppa rossonera come Rafael Leao. Il nuovo Milan inizia quindi a prendere forma soprattutto attraverso i dettami del tecnico livornese, che punta dritto all’obiettivo stagionale del Diavolo che riguarda l’accesso alla prossima Champions League. Si tratta di un passaggio fondamentale sia dal punto di vista tecnico che soprattutto economico.

Per arrivare all’obiettivo servirà alzare ancora i giri del motore e portare la squadra ad un livello più alto anche dal punto di vista della proposta di gioco una volta trovata la quadra e la solidità. Poi ci sarà anche la finestra invernale di calciomercato, che potrebbe dare ulteriore sprint alla compagine di Massimiliano Allegri.

Gennaio è ancora distante eppure la società è già al lavoro per farsi trovare pronta ad ogni evenienza e necessità. Nonostante il tecnico meneghino abbia saputo registrare la difesa, il prossimo inverno potrebbe arrivare proprio un altro ritocchino nel reparto arretrato che potrebbe avere bisogno di un uomo in più di valore per alzare il tiro.

Calciomercato, il Milan pensa già a gennaio: mirino su Kristensen per la difesa

Stando a quanto evidenziato da l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ il colpo invernale potrebbe arrivare proprio dal prossimo avversari in campionato del Milan, ovvero l’Udinese.

La gara in terra friulana potrebbe rappresentare l’occasione per osservare da vicino in campo il valore di Thomas Kristensen, calciatore capace di aumentare il valore difensivo abbinando forza fisica, struttura ed anche una buona tecnica di base.

In questo avvio stagionale il centrale bianconero è partito benissimo offrendo tre ottime prestazioni condite anche da un gol in Serie A. Il classe 2002 di 198 cm costa però sui 15 milioni di euro, cifra comunque importante per un Milan che ha già investito abbastanza. Si tratterebbe ad ogni modo di un colpo di comprovato valore che potrebbe fare al caso di Allegri e delle sue esigenze. 54 presenze totali e due gol rappresentano il bottino complessivo di Kristensen in Friuli e chissà che a gennaio non cambi maglia.