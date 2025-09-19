Segnate il 4 ottobre sul calendario: da questo giorno tutto cambia per sempre

È in arrivo una significativa novità che riguarda il 4 ottobre. Presto non sarà più un giorno come tutti gli altri.

Il 4 ottobre è una data che oggi ai più forse dirà poco. A lungo però è stata una delle ricorrenze più amate in Italia e presto tornerà ad avere un posto importante nel calendario, anche in quello civile. Bisogna sapere che il 4 ottobre cade la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena e fondatore dell’Ordine dei Francescani.

Fino al 1977 la festa di San Francesco rientrava a pieno titolo tra le festività civili alla pari di Natale, Ferragosto o Santo Stefano. In piena crisi economica una legge statale abolì alcune festività civili allo scopo di ridurre i giorni non lavoratori e sostenere così la produttività nazionale. Tra le feste “tagliate” fu compresa anche quella del 4 ottobre.

Da quel momento in avanti la festa di San Francesco d’Assisi è stata celebrata solo nel calendario religioso, legata alla memoria liturgia del Poverello d’Assisi, uno dei santi più amati vista la radicalità con cui frate Francesco – canonizzato nel 1228, appena due anni dopo la sua morte – si è conformato a Cristo in povertà, castità e obbedienza. Adesso c’è una novità per quanto riguarda il 4 ottobre.

Perché il 4 ottobre è da segnare sul calendario

In Parlamento è approdata infatti una proposta di legge che mira a ripristinare la festa di San Francesco del 4 ottobre come giorno festivo per scuole, uffici pubblici e lavoratori. La proposta di legge, che come primo firmatario ha il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, è sostenuta dalla maggioranza e ha già raccolto un consenso bipartisan.

La legge, se supererà – come appare pressoché certo – l’iter parlamentare, intende incoraggiare anche iniziative educative e culturali dedicate alla figura del Santo dichiarato patrono degli ecologisti in data 29 novembre 1979 dalla lettera apostolica Inter Sanctos di Giovanni Paolo II, così da riflettere sull’estrema attualità del messaggio francescano.

Come anticipato, il percorso parlamentare è già stato avviato. La commissione Affari costituzionali ha approvato all’unanimità il disegno di legge che riporta tra le festività nazionali il 4 ottobre, festa di San Francesco. Adesso è atteso il voto alla Camera e al Senato, che tuttavia non dovrebbe riservare particolari sorprese o ostacoli di sorta. L’approvazione definitiva appare ormai vicina. Sul piano pratico, tuttavia, occorrerà attendere.

La festa di San Francesco tornerà a essere un giorno festivo da segnare in rosso sul calendario dal 2026, ma il prossimo anno il 4 ottobre cadrà di domenica. Questo significa che il primo impatto concreto per studenti, insegnanti e lavoratori si avrà soltanto a partire dal 2027, quando la data cadrà finalmente in un giorno feriale.