Paura Pogacar, i tifosi temono il peggio: cos’è successo

Il mondo del ciclismo è ai piedi di Tadej Pogacar che dopo la vittoria del Tour de France 2025 ha preferito prendersi un periodo di pausa, andando a ricaricare le batterie e godendosi una seconda parte di estate più tranquilla.

Tra Grand Prix del Québec e Grand Prix di Montréal è quindi avvenuto il ritorno del campione sloveno che non ha vinto nessuna delle due gare, pur senza far scattare alcun campanello d’allarme. Pogacar ha infatti utilizzato queste competizioni col semplice scopo di preparazione in vista del prossimo evento di spicco, come evidenziato in un’intervista a ‘CyclingNews’: “Voglio raggiungere l’apice della forma ai Mondiali. Il mio obiettivo principale, ovviamente, è ripetere la vittoria dell’edizione scorsa. Tutto ciò che arriverà in più sarà solo un’aggiunta. So bene che quest’anno sarà più difficile, dato che tutte le Nazionali ci attaccheranno”.

C’è quindi grande attesa per ritrovare un Pogacar in forma e nuovamente sulla cresta dell’onda come ha ormai abituato tutti nelle ultime stagioni. Il fenomenale sloveno si prepara infatti a tornare da grande protagonista e favorito nei Mondiali di Kigali, che sono in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda.

Pogacar si presenterà ai nastri di partenza fresco di compleanno e da capitano della sua Slovenia, nazionale che potrà vantare nel proprio roster anche altri elementi interessanti come Primoz Roglic e Matej Mohoric.

Pogacar ha confessato tutto: “Ero un po’ preoccupato”

Tutto è pronto quindi per i Mondiali con la concorrenza pronta a mettere i bastoni tra le ruote al grande favorito che resta sempre e comunque Tadej Pogacar.

A dispetto dell’enorme sicurezza che aleggia intorno a lui il campione sloveno ha comunque ammesso: “Prima di arrivare in Canada, ero un po’ preoccupato che la mia forma non fosse ottimale, perché ero stato male per tutta la settimana precedente. Non sono riuscito a fare tutto l’allenamento come previsto. Ecco perché ero un po’ preoccupato”.

Pogacar ha poi aggiunto: “In Quebec le mie gambe non erano al top, ma ho corso bene e ho trovato un po’ di ritmo. Ho deciso di effettuare un blocco extra di lavoro per recuperare e ho ritrovato motivazione e fiducia. Ripensandoci, sono contento di essere andato in Canada”.

Il leader della Slovenia arriva quindi ad una competizione molto importante e alla quale tiene molto con qualche incognita e preoccupazione in più del solito, ma resta l’uomo da battere.