Allegri pesca dalla panchina della Juve: firma col Milan per 3 milioni

Il Milan andrà a giocare ad Udine piuttosto incerottato alla luce delle forti assenze che dovrà fronteggiare Allegri. Oltre al solito Leao non ci sarà neanche Mike Maignan, alle prese con l’infortunio occorso a margine della partita vinta in casa contro il Bologna.

Il portierone francese, pur dopo aver escluso lesioni attraverso gli esami svolti, dovrà saltare la trasferta in terra friulana per tornare nella gara di Coppa Italia contro il Lecce. Già pronto Terracciano, che esattamente come fatto col Bologna, prenderà il suo posto tra i pali in attesa del ritorno del titolare.

Intorno a Maignan non aleggiano però solo i dubbi sulla tenuta fisica. L’estremo difensore transalpino ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2026 e il suo futuro al Milan appare sempre più incerto. Già in estate era stato accostato ad altre realtà con tanto di possibili sostituti in rossonero. Ad oggi senza un prolungamento contrattuale il destino dell’ex Lille appare segnato con un addio a parametro zero doloroso e che costringerebbe il Diavolo a tornare presto sul mercato.

La situazione ha subito una brusca frenata, lasciando i tifosi di stucco con la paura di poter perdere presto un altro leader degli ultimi anni. Il contratto del portiere scade il 30 giugno e le trattative per il prolungamento appaiono ad ora congelate. In Inghilterra si parla ancora di un possibile futuro al Chelsea dopo gli accostamenti estivi, con Maignan che lascerebbe un inevitabile vuoto da colmare.

Calciomercato Milan, Allegri pesca dalla Juve: Perin per il dopo Maignan

In ottica futuro del Milan tornano quindi in auge alcuni nomi, tra cui quello di Suzuki del Parma, già attenzionato nelle scorse settimane senza però affondare il colpo.

Qualora restasse Moncada il Milan potrebbe proiettarsi anche in qualche pista in Ligue 1, ma non è da escludere che Allegri possa scendere in campo in prima linea per sbrogliare la matassa in porta.

L’allenatore livornese potrebbe volere un portiere affidabile e di esperienza che ha già allenato, andando ad instaurare un’eventuale trattativa con la Juventus, suo ex club.

Nello specifico, come evidenziato da ‘Calciomercato.it’, Allegri potrebbe puntare su Mattia Perin, secondo dei bianconeri, che il tecnico conosce molto bene. A 33 anni la valutazione dell’ex genoano è di circa 3/4 milioni di euro ed è in scadenza nel giugno 2027. Potrebbe garantire un paio di stagioni buone prima di lasciare il posto ad un portiere più giovane come Torriani da coltivare in casa.