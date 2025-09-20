Amazon, non farti scappare l’offerta dell’anno: ora è gratis

di

La popolare piattaforma di e-commerce lancia quella che non appare esagerato definire la promozione dell'anno. Tutto quello che c'è da sapere.

Offerta Amazon

Amazon sorprende ancora i suoi utenti con un’offerta che ha tutte le carte in regola per poter essere definita l’offerta dell’anno. In un momento in cui i servizi digitali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita di tutti i giorni, la piattaforma ha lanciato una promozione che permette l’accesso gratis a un pacchetto di intrattenimento davvero interessante. 

La proposta di Amazon ha validità soltanto per un periodo limitato e permetterà di accedere a un servizio in grado di coniugare divertimento, cultura e relax. Un’occasione ideale per chi vuole concedersi una pausa e sperimentare qualcosa di nuovo o semplicemente arricchire le giornate con contenuti ricchi di qualità e originalità. 

Amazon
Amazon, non farti scappare l’offerta dell’anno: ora è gratis – Diregiovani.it

La cosa interessante è che non sarà necessario alcun tipo di investimento iniziale. Con pochi click c’è la possibilità di attivare la prova gratuita e cominciare subito a sfruttare i vantaggi della promozione di Amazon. Insomma, un’occasione da cogliere al volo. Il tempo per approfittarne però non è illimitato. Converrà dunque attivarsi in fretta per non perdere l’opportunità offerta dalla celebre piattaforma di e-commerce. 

Amazon lancia la promozione dell’anno

Amazon ha appena lanciato quella che si potrebbe definire l’offerta dell’anno per il suo servizio Amazon Music Unlimited, con 4 mesi di uso gratuito per chi ha l’abbonamento Amazon Prime. Per chi non ha Prime c’è comunque la possibilità di avere 3 mesi di uso gratuito. La promozione è a tempo limitato. È iniziata il 16 settembre e terminerà il 9 ottobre. La novità dell’offerta consiste nel fatto che non si tratta solo di musica gratis.

Chi aderirà alla promozione Amazon non attiverà solo a un servizio di streaming musicale. L’offerta darà diritto anche a Audible: un audiolibro al mese, da scegliere in un catalogo che comprende oltre 350.000 titoli. Il punto forte della promozione però rimane la musica, con la possibilità di accedere illimitatamente a 100 milioni di brani. Altro aspetto interessante è l’assenza di pubblicità e gli skip illimitati che permettono di saltare una quantità a piacimento di canzoni prima di trovare il brano giusto. 

Utente ascolta audiolibro
Amazon lancia la promozione dell’anno – Diregiovani.it

C’è anche la possibilità di ascoltare offline. L’abbonamento include poi l’accesso ai podcast più popolari senza pubblicità. L’offerta permetterà di godere le proprie storie e le interviste preferite dall’inizio e alla fine senza interruzioni di sorta. Chi è cliente di Prime potrà accedere all’offerta da quattro mesi gratis mentre i non clienti Prime potranno vedere comunque la promozione da tre mesi gratis. 

Ci sono due condizioni per accedere all’offerta di Amazon. La prima è che è riservata ai nuovi clienti. Niente da fare per chi ha avuto Music Unlimited in passato. Dopo il periodo di prova gratuito di tre o quattro mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 10,99 euro al mese.  

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie