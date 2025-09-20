Amazon, non farti scappare l’offerta dell’anno: ora è gratis

Amazon sorprende ancora i suoi utenti con un’offerta che ha tutte le carte in regola per poter essere definita l’offerta dell’anno. In un momento in cui i servizi digitali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita di tutti i giorni, la piattaforma ha lanciato una promozione che permette l’accesso gratis a un pacchetto di intrattenimento davvero interessante.

La proposta di Amazon ha validità soltanto per un periodo limitato e permetterà di accedere a un servizio in grado di coniugare divertimento, cultura e relax. Un’occasione ideale per chi vuole concedersi una pausa e sperimentare qualcosa di nuovo o semplicemente arricchire le giornate con contenuti ricchi di qualità e originalità.

La cosa interessante è che non sarà necessario alcun tipo di investimento iniziale. Con pochi click c’è la possibilità di attivare la prova gratuita e cominciare subito a sfruttare i vantaggi della promozione di Amazon. Insomma, un’occasione da cogliere al volo. Il tempo per approfittarne però non è illimitato. Converrà dunque attivarsi in fretta per non perdere l’opportunità offerta dalla celebre piattaforma di e-commerce.

Amazon lancia la promozione dell’anno

Amazon ha appena lanciato quella che si potrebbe definire l’offerta dell’anno per il suo servizio Amazon Music Unlimited, con 4 mesi di uso gratuito per chi ha l’abbonamento Amazon Prime. Per chi non ha Prime c’è comunque la possibilità di avere 3 mesi di uso gratuito. La promozione è a tempo limitato. È iniziata il 16 settembre e terminerà il 9 ottobre. La novità dell’offerta consiste nel fatto che non si tratta solo di musica gratis.

Chi aderirà alla promozione Amazon non attiverà solo a un servizio di streaming musicale. L’offerta darà diritto anche a Audible: un audiolibro al mese, da scegliere in un catalogo che comprende oltre 350.000 titoli. Il punto forte della promozione però rimane la musica, con la possibilità di accedere illimitatamente a 100 milioni di brani. Altro aspetto interessante è l’assenza di pubblicità e gli skip illimitati che permettono di saltare una quantità a piacimento di canzoni prima di trovare il brano giusto.

C’è anche la possibilità di ascoltare offline. L’abbonamento include poi l’accesso ai podcast più popolari senza pubblicità. L’offerta permetterà di godere le proprie storie e le interviste preferite dall’inizio e alla fine senza interruzioni di sorta. Chi è cliente di Prime potrà accedere all’offerta da quattro mesi gratis mentre i non clienti Prime potranno vedere comunque la promozione da tre mesi gratis.

Ci sono due condizioni per accedere all’offerta di Amazon. La prima è che è riservata ai nuovi clienti. Niente da fare per chi ha avuto Music Unlimited in passato. Dopo il periodo di prova gratuito di tre o quattro mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 10,99 euro al mese.