Spalletti sulla panchina di una grande: cataclisma in Serie A!

Le ultime due avventure di Luciano Spalletti come allenatore hanno avuto esiti ben diversi. Con i club ha allenato il Napoli ed è stato colui che ha riportato lo scudetto a Partenope dopo oltre 30 anni e con una cavalcata a dir poco eccezionale, restando nella storia del club. In Nazionale le cose invece sono andate davvero diversamente e l’avventura – un pò comunque come capitato a tutti i tecnici della storia recente dell’Italia – è stata poi fallimentare.

E’ passato qualche mese e c’è ancora grande amarezza per Spalletti ed il suo clan e si cerca quindi una soluzione il prima possibile. O meglio per Spalletti potrebbero presto riaprirsi le porte della serie A sebbene lui in passato abbia parlato di voler chiudere con Napoli la sua parentesi nel massimo campionato italiano. L’allenatore toscano potrebbe tornare in serie A e potrebbe farlo a pochi chilometri da casa.

Secondo alcune indiscrezioni, riportate dall’influencer Damiano Er Faina, la Fiorentina avrebbe contattato Spalletti per prendere in corsa la panchina del club toscano. L’allenatore è reduce dall’esperienza con l’Italia e lavorerebbe volentieri nella regione dove è cresciuto e dove è diventato protagonista assoluto. La panchina di Pioli è davvero a forte rischio e presto potremmo assistere a clamorose novità.

Serie A, panchina a forte rischio: la big pensa a Spalletti

La Fiorentina starebbe pensando a Spalletti per la sua panchina o meglio – come sottolinea l’influencer – starebbe valutando uno tra Spalletti e Thiago Motta per sostituire Pioli il cui futuro è davvero a forte rischio. La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti da squadra che punta all’Europa, in Europa League o magari in Champions League e l’inizio è stato tutt’altro che entusiasmante.

Due punti in solo tre giornate di campionato, e una prestazione piuttosto deludente nella sfida contro il Napoli. Anzi, un inizio per certi versi drammatico con il club azzurro che ha controllato la gara per quasi tutto il match, un 3 a 1 fuori casa che stava persino stretto agli attuali campioni d’Italia. La Fiorentina ha puntato molto su Stefano Pioli ma la verità è che finora il tecnico non ha convinto e il match contro il Como rischia di cambiare tutto.

Un’eventuale sconfitta casalingo contro i lariani metterebbe Pioli alle corde e Spalletti è uno dei primi nomi sul taccuino di Commisso e Pradè ed il club ci pensa davvero.