Muore una leggenda del calcio: è stato a lungo capitano

Si è consumata una vera e propria tragedia: l’ex nazionale si è accasciato in campo durante una partita. Tifosi distrutti

Ancora un dramma ha scosso il mondo del calcio in queste ore. Arriva un altro lutto tremendo che lascia senza fiato i tifosi che non possono credere ai loro occhi.

Sono giorni piuttosto duri per i famigliari di un ex calciatore che ci ha lasciati decisamente troppo presto in un modo a dir poco terribile.

L’ex nazionale e capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic è morto in campo a 41 anni proprio mentre era impegnato in una gara amichevole tra vecchie glorie. L’ex centrocampista si è sentito male a margine della partita, e a dispetto dei pronti soccorsi non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La leggenda del calcio serbo stava per battere un normalissimo calcio d’angolo quando ha perso conoscenza finendo per crollare al suolo tra la paura generale. Il nativo di Belgrado è stato dunque protagonista di un dramma terrificante con il cuore che non ha retto ad un doppio infarto mandando famiglia e amici nello sconforto più totale. Un dolore indescrivibile ed improvviso che ha lasciato tutti senza parole.

Addio a Dejan Milovanovic: morto in campo a 41 anni

Tantissimi i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia e dello sfortunato ex calciatore. Tra questi spicca il lungo addio della Stella Rossa.

Il suo storico club ha scritto: “Addio al veterano della Crvena zvezda Dejan Milovanović. Con profondo dolore e grande tristezza, la sezione veterani del club calcistico Crvena zvezda ha ricevuto la notizia che il nostro ex giocatore, capitano e grande amico Dejan Milovanović ci ha improvvisamente lasciato”.

Nel comunicato sono quindi arrivati elogi all’uomo: “Dejan era più di un calciatore. Figlio del nostro club, ha attraversato tutte le categorie giovanili e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglia rosso-bianca. Con la sua competenza, la sua grinta e il suo carisma ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei compagni di squadra e dei tifosi. La sua dedizione alla Stella e l’amore per il calcio erano evidenti a chiunque avesse avuto l’opportunità di vederlo in campo o di condividere lo spogliatoio con lui”.

Oltre alle sue qualità sportive è stato anche ricordato “come persona eccezionale, allegra, sorridente e sempre pronta ad aiutare”. Un uomo ed un professionista di alto livello che ha fatto sempre breccia nel cuore di tutti costruendo rapporti nel corso del tempo.

“L’amicizia che ha costruito con le persone che lo circondavano era sincera e profonda, e il suo carattere ha lasciato un forte segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto. La prematura scomparsa del nostro Dejan ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia di stelle”.

Infine le condoglianze dirette alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che lo hanno amato.