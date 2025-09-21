Sinner volta pagina, tutto fatto: manca solo l’ufficialità

Importante decisione del numero due al mondo Jannik Sinner. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma è confermato.

Pochi giorni e finalmente Jannik Sinner potrà tornare nuovamente in campo. Il fenomeno altoatesino non gioca dalla finale degli Us Open, match dove è incappato in una brutta sconfitta ed ha subito un ko molto importante. Una sconfitta che gli è costato il primo posto nel ranking Atp e la mancata difesa del titolo a New York con l’ennesima vittoria nei confronti diretti con il grande rivale Carlos Alcaraz, tornato numero uno al mondo.

In questi giorni il quattro volte vincitore di tornei del Grande Slam tornerà a giocare, stavolta in Asia e in un torneo a lui gradito come quello di Pechino. Si tratta di un torneo Atp 500 molto importante, e i tifosi sperano che l’azzurro possa tornare a vincere un torneo. Intanto nelle ultime ore sono emerse nuove interessante delucidazioni e manca soltanto l’ufficialità. Jannik Sinner è pronto a presentare un nuovo ingresso nel suo staff.

Abbiamo visto in queste ore le foto dei primi allenamenti del campioncino azzurro a Pechino e in molti hanno notato nel suo staff di Alejandro Resnicoff, argentino che potrebbe rivestire il ruolo di fisioterapista per il campione italiano. Resnicoff sostituirà cosi Ulises Badio nel suo staff e si tratta quindi di un’interessante novità per il campione azzurro.

Ultim’ora Sinner, è svolta per il campione di tennis

Ormai manca solo l’ufficialità ma sembra essere cosa nota che Resnicoff sarà uno dei membri dello staff dell’ex numero uno al mondo Jannik Sinner. I due hanno già lavorato insieme in un paio di occasioni ma semplicemente Resnicoff si è preso cura di Sinner durante alcuni match del passato, e quindi quando lui era uno dei fisioterapisti del mondo Atp.

Jannik Sinner è chiamato a disputare un grande finale di stagione, giocherà Pechino e poi probabilmente Shanghai e poi i tifosi dell’Italia si augurano di vederlo tra i protagonisti della Coppa Davis dove l’Italia è reduce da due vittorie consecutive e gli azzurri sono i grandi favoriti per il torneo e per portare a casa quello che sarebbe uno straordinario tris.

Questo e poi ovviamente le Atp Finals di Torino che rappresentano il principale obiettivo di Jannik per questo finale di stagione. Insomma un circuito ricco di grandi tornei e Sinner è chiamato a vincere ancora e provare ad ottenere nuovi grandi risultati. Stavolta con un nuovo membro dello staff, appunto il nuovo fisioterapista Resnicoff. Manca l’ufficialità ma le parti sono sempre più vicine ad annunciare questo accordo.