5 suggerimenti (degli esperti) da provare per ottenere un bagno perfetto: sarà subito diverso

Il bagno, a differenza degli altri ambienti di casa, è un luogo a cui, in genere, non si prestano particolari attenzioni. Ciò nonostante, risulta essere il posto in cui passiamo una buona parte del nostro tempo. Ecco perché trasformarlo in un angolo di benessere quotidiano è fondamentale ed è più semplice di quanto si possa pensare. Non servono grandi ristrutturazioni: bastano piccoli accorgimenti per ottenere un bagno che trasmetta pace, pulizia e rinnovamento.

Spesso i grandi cambiamenti si ottengono dalle piccole cose, senza dover stravolgere completamente un ambiente, ma soprattutto senza dover spendere cifre da capogiro in una ristrutturazione. Nel caso del bagno, ad esempio, grazie a dei semplici principi che troviamo nel Feng Shui, lo andremo a trasformare in una vera oasi di benessere e relax.

Come rendere il bagno perfetto secondo le regole del Feng Shui

Il Feng Shui è un’antica disciplina cinese che studia come l’ambiente in cui viviamo influisce sul nostro benessere fisico, mentale ed emotivo. Lo scopo è armonizzare le energie di casa, di un ufficio o di qualsiasi spazio abitato, in modo che chi lo vive possa trarne il massimo beneficio: più serenità, salute, relazioni equilibrate, creatività, prosperità. Chiarito questo, vediamo come questa disciplina può essere applicata all’interno del bagno affinché possa diventare un ambiente armonioso.

Il primo passo è sicuramente liberarsi del superfluo. Troppi oggetti a vista creano confusione e appesantiscono lo spazio. Basta organizzare tutto in contenitori chiusi, scegliendo materiali naturali come legno o bambù. L’ordine visivo contribuisce al rilassamento mentale e dona un senso di leggerezza. Il secondo step è far entrare l’elemento acqua nel modo giusto. Ciò vuol dire che tenere i rubinetti in buono stato potrò sembrare un dettaglio insignificante, ma aiuta a trattenere l’energia e a evitare una sensazione costante di “spreco”.

Terzo passo importante è l’aggiunta di un tocco di vita, in questo caso rappresentato dalle piante. Le piante purificano l’aria e donano vitalità, si dovranno scgliere specie che amano l’umidità e gli spazi ridotti, come felci, pothos o bambù. Un piccolo tocco verde può trasformare completamente l’atmosfera, rendendola più fresca e accogliente. Successivamente, bisogna fare attenzione a dove si collocano gli specchi. Meglio non metterlo di fronte alla porta o al WC, sarebbe invece opportuno che rifletta un elemento piacevole come una pianta, una candela o una parete chiara. Il riflesso giusto amplifica la luce e l’energia positiva.

Infine, importante sarà armonizzare i colori. Colori troppo freddi o spenti tolgono vitalità, quindi, meglio optare per tonalità neutre e calde, come beige, tortora, verde salvia o bianco caldo, per pareti, tessili e accessori. Anche usare una luce soffusa la sera aiuterà a chiudere la giornata con calma e presenza. Ecco quindi, 5 pratici consigli per rendere il bagno perfetto.