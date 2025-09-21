L’infortunio stravolge i piani di Sinner: starà fermo 1-2 mesi

Arrivano importanti novità all'interno del circuito Atp di tennis e in un modo o nell'altro è coinvolto anche il numero uno Jannik Sinner.

Il tennis non si ferma quasi mai e in questi giorni è cominciata ufficialmente la tournèe asiatica che ci porta pian piano alla fase finale della stagione. Il campione italiano Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti della stagione e in questa fase è l’obiettivo è provare almeno a mantenere intatto il divario dal numero uno, il grande e acerrimo rivale Carlos Alcaraz.

La rivalità tra loro due è molto forte e lo spagnolo ha effettuato il sorpasso al rivale agli Us Open 2025 dove lo ha battuto in finale evidenziando una superiorità per certi versi sorprendente. Sinner vuole recuperare e in questi giorni scenderà subito in campo al torneo Atp di Pechino, un 500 dove l’obiettivo è vincere ancora il titolo. E in questo finale di stagione per l’atleta di San Candido non sarà affatto semplice.

In primo luogo l’atleta altoatesino ha diversi punti da difendere, fin troppi e per questo immaginare un sorpasso in questa fase della stagione appare improbabile. E in questa fase della stagione, oltre al circuito Atp, c’è anche la Six Kings Slam, un torneo esibizione che già si disputò lo scorso anno e che offre un ricchissimo montepremi; non vale per la classifica ma Sinner vinse un match molto interessante contro Alcaraz. E ora arrivano nuove novità.

L’infortunio può cambiare anche i piani di Sinner: ecco le ultime

Il Six Kings Slam è un ricchissimo torneo che si disputa in Arabia Saudita e che fa praticamente da preambolo a questo finale della stagione, negli ultimi giorni è stato annunciato Stefanos Tsitsipas come ultimo partecipante di un torneo che già vede protagonisti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alexander Zverev. Tsitsipas è arrivato come ultimo partecipante ed ha sostituito l’infortunato Jack Draper ma ora vi sono anche altre novità.

Come riporta Tennis24 Stefanos Tsitsipas si è operato negli ultimi giorni a causa di quei problemi alla schiena che lo hanno penalizzato nel corso delle ultime sfide, ultima delle quali nella sfida di Davis contro il brasiliano Joao Fonseca. Per questo si è arrivati alla decisione di operarsi e Tsitsipas resterà cosi ai box dalle 2 alle 6 settimane.

Un torneo molto interessante che vede un Prize Money da oltre 10 milioni di dollari e ora c’è curiosità per capire se Tsitsipas parteciperà o meno al torneo, altrimenti ovviamente servirà un sostituto (occhio a Musetti e Rune) che potrebbe cambiare quindi anche il programma eventualmente di Sinner.