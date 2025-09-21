Incredibile Barella, è ufficiale: la nota sul sito dell’Inter

Barella sarà tra i protagonisti delle prossime gare dell'Inter. La stessa società nerazzurra ha diramato un comunicato su di lui

È il momento di tornare a macinare punti anche in campionato per l’Inter che dopo la vittoria in Champions con l’Ajax punta al bottino pieno anche contro il Sassuolo questa sera.

I nerazzurri cercheranno di cancellare le prestazioni deludenti con Udinese e Juventus per ritrovare il sorriso anche entro i confini nazionali. A presentare la gara ci ha pensato ieri lo stesso Christian Chivu in conferenza stampa: “Il rumore dei nemici fa parte del gioco. È sempre stato di attualità fin dal primo mio giorno. Io non guardo in faccia a nessuno e vado avanti per la mia strada. Sono molto preso ad aiutare i ragazzi e convincerli che questa squadra è forte”.

Sul Sassuolo come avversario ha quindi ammesso: “Tutte le gare nascondono insidie. Il Sassuolo è una squadra ben preparata e organizzata. Ci può mettere in difficoltà con l’organizzazione e gli esterni. Dovremo essere pronti”.

L’Inter dovrà quindi rispondere presente per evitare brutte sorprese in una serata che nonostante la differenza di valori potrebbe comunque nascondere qualche insidia interessante. Tra le armi di Chivu ci sarà anche Nicolò Barella, uno dei leader della squadra, che mantiene una costanza di rendimento importante. Il centrocampista italiano è stato infatti esaltato anche dallo stesso sito dell’Inter in un comunicato ufficiale.

Inter verso la partita col Sassuolo: i numeri pazzeschi di Barella

Spazio anche a Barella tra le righe del portale nerazzurro, che mette in evidenza alcuni numeri molto interessanti del centrocampista meneghino.

Come si legge sul sito nerazzurro: “Nicolò Barella è simbolo di costanza e rendimento. Il numero 23 interista è uno dei tre giocatori ad aver servito almeno un assist in ciascuna delle ultime dieci stagioni di Serie A. Energia, inserimenti e qualità in rifinitura lo rendono imprescindibile nel centrocampo nerazzurro”.

Cifre molto intriganti per Barella che si conferma una certezza per la squadra ma anche totem dell’intero campionato di Serie A.

Nella stessa nota l’Inter sottolinea poi anche l’importanza di Calhanoglu: “Da quando è in Serie A (2017/18), Hakan Çalhanoglu è uno dei quattro centrocampisti dei top-5 campionati europei ad aver superato quota 50 gol e 50 assist. Con la maglia dell’Inter il turco ha già firmato 10 reti da fuori area: meglio di lui, nello stesso periodo, solo Kevin De Bruyne (13)”.

Numeri da urlo che certificano il valore immenso dell’intero centrocampo di Chivu.