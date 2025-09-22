Leclerc vittima di un incidente dopo Baku: è accaduto nella notte

Un periodo totalmente negativo per la Ferrari e per il suo pilota Charles Leclerc. Nelle ultime ore è arrivata l'ennesima mazzata.

Neanche il più pessimista dei tifosi si sarebbe aspettato una stagione del genere e invece la situazione per la Ferrari e per i suoi piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton è letteralmente devastante. Il pluricampione continua a deludere le attese, raccogliendo prestazioni deludenti e questa settimana anche il monegasco non è stato da meno, un Gran Premio dell’Azerbaigian, in quel di Baku, davvero nefasto per i colori di Maranello.

Da anni Charles Leclerc viene considerato come uno dei grandi talenti nel circuito eppure è ‘vittima’ di una vettura che fatica a fare il salto di qualità ed anche a Baku ha ottenuto una prestazione risicata, giusto appena nella zona punti. Un ottavo ed un nono posto con i piloti rassegnati e la Ferrari che, invece di avvicinarsi, peggiora settimana dopo settimana e tira aria di rassegnazione tra tifosi e addetti ai lavori.

E’ andata malissimo a Leclerc, pilota che ha chiuso nono e che è arrivato distante anni luce dal vincitore del Gran Premio Max Verstappen. La rivalità in effetti c’era solo in passato ma ora Leclerc appare ridimensionato. Un weekend da dimenticare e la situazione è addirittura peggiorata nelle ultime ore, nessuno se lo aspettava ma le cose hanno visto una piccola battuta d’arresto, causa maltempo per Leclerc. Che fortunatamente, nonostante tutto, non ha perso il sorriso.

Leclerc e Sainz nel van insieme, ecco cosa è successo

Attraverso i propri social Charles Leclerc ha spiegato l’accaduto e fortunatamente ci ha scherzato su insieme all’amico ed ex compagno di squadra Carlos Sainz. Il pilota doveva tornare in aereo a Nizza, partendo da Baku, ma il maltempo ha letteralmente bloccato tutto ed ha costretto il volo ad atterrare al Centro Italia. Leclerc non specifica dove ma ha pubblicato sui social i dettagli del suo viaggio con Sainz ed altri sue due amici.

Charles scherza con Sainz nel video ed i due specificano il motivo per cui sono stati costretti ad affittare un Van e dover tornare a Monaco con una vettura. Una situazione quasi surreale e una fatica in più per i due piloti. Mentre Leclerc è andato bene l’ultimo weekend è stato ottimo per Sainz che è salito sul podio con la sua Williams, un ottimo terzo posto.

Prosegue la forza di scherzare quindi per il campione monegasco che non ha fatto polemica ed ha scherzato sui propri account social, un periodo dove la malasorte lo perseguita. Nella corsa di ieri Leclerc è stato protagonista anche di un malinteso con il compagno di squadra Lewis Hamilton ma i due hanno subito chiarito, complice la volontà di non combattere e lamentarsi per un ottavo ed un nono posto in classifica. L’ennesima settimana no per la Rossa e per Charles Leclerc.