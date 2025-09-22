Ultim’ora Serie A, c’è il ribaltone in panchina: “Esonero immediato”

Le prime quattro giornate di Serie A stanno regalando emozioni, colpi di scena ed anche qualche evidente delusione.

Dall’Inter che zoppica ma torna a vincere col Sassuolo alla Roma che si riscatta nel derby, passando per il primo mezzo passo falso della Juventus e la rinascita di Milan e Atalanta. In questo scorcio di stagione la delusione più cocente resta probabilmente quella della Fiorentina, che con Stefano Pioli ha messo a referto solamente due punti sui 12 a disposizione.

Un bottino magro ed inferiore anche a quello del criticatissimo Marco Baroni, che a Torino è finito nel mirino dei tifosi dopo l’ennesimo ko largo nelle proporzioni rimediato ieri contro l’Atalanta. Le cose però vanno peggio a Firenze dove l’appuntamento col primo successo in Serie A è ancora rimandato vista la sconfitta last minute contro il Como.

Lo stesso Pioli nel post partita è apparso deluso e amareggiato: “Sono molto amareggiato. Io so che la squadra sta lavorando bene, ma le prestazioni non rispecchiano quello che facciamo in settimana. Anche noi volevamo una partenza diversa e i tifosi ci hanno fischiato giustamente perché non abbiamo ancora vinto in campionato. È una giornata triste, ma dobbiamo pensare a trovare delle soluzioni e a lavorare meglio. Questa squadra ha un potenziale diverso da quello mostrato in queste quattro partite”.

Calciomercato, partenza horror per la Fiorentina: Pioli nel mirino dei tifosi

La Fiorentina dovrà quindi rialzare la testa e trovare soluzioni in questa fase così delicata in cui è già stato messo in discussione lo stesso lavoro di Pioli.

Su X sono tanti i tifosi delusi che hanno persino già invocato l‘esonero: “Se la Viola non si libera rapidamente di Stefano Pioli rischia di fare un campionato di lacrime e sangue con vista serie B”, “Pioli è solo una cavia per far tornare Iachini a metà ottobre”, “Pioli merita l’esonero”, “Pioli è da esonero immediato“, “Stasera voglio le dimissioni/esonero di Pioli. Pazienza finita”, “Pioli out, porterà la Fiorentina in Serie B”, “In 4 partite Pioli ha creato una confusione tattica assurda, facendo perdere certezze ai giocatori. Anche fisicamente sono impresentabili”.

Ed ancora c’è chi aggiunge in maniera netta: “Pioli non deve essere esonerato, deve dimettersi! Racconta cose degli allenamenti che non hanno alcun riflesso in quanto si vede in campo. Campionato già quasi compromesso per i posti europei. A Pisa ci sarà l’ultima chance per svoltare”, “Non vedo l’ora di leggere del esonero di Pioli tic…tac…tic…tac”.