Ultim’ora, si è rotto il crociato del ginocchio: stagione finita

La carriera di un’atleta dura circa 15 anni o anche meno ed ogni atleta vede il tutto decidersi in pochi attimi. E’ tutto legato ad eventi esterni come possono essere risultati altalenanti, infortuni o episodi che in un modo o nell’altro condizionano la carriera. Vale nel calcio ma anche in altri sport ed abbiamo visto spesso la carriera di un’atleta condizionata da gravissimi infortuni.

Nel calcio ci sono tanti esempi di campioni la cui carriera è stata collegata agli infortuni e uno su tutti è sicuramente il giocatore brasiliano Ronaldo Il Fenomeno che si è visto rompere il crociato più volte e ciò ha sicuramente cambiato tutta la sua carriera. E’ stato un grande giocatore ma anche un What If e il suo infortunio ha rallentato più volte il suo percorso. Capita nel calcio ma capita anche in altri sport e la rottura del ginocchio è una delle peggiori notizie, questi fa crack e di fatto finisce in anticipo la stagione.

In alcuni sport ancora si deve partire ma già si comincia con gli infortuni e tra questi c’è anche la Nba, il principale campionato di basket al mondo. La lega americana è spettacolare, ha i campioni di ogni nazione, fenomeni come Giannis, Doncic e LeBron James ed anche altri outsider. Uno di questi è sicuramente Fred VanVleet, playmaker canadese che negli anni ha fatto davvero bene. Nelle ultime ore però c’è stato un grave infortunio e questi rischia condizionare tutta la stagione.

Grave infortunio per il campione, rottura ginocchio e stagione in forte bilico

Una vera e propria batosta, una sorta di fulmine a ciel sereno. Come riporta il giornalista di ESPN Shams Charania la stella e play degli Houston Rockets Fred VanVleet ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, durante un allenamento con i compagni, durante uno stage alle Bahamas.

Una batosta importante per il club biancorosso, tra i principali favoriti alla vittoria del titolo e che perdono ora un big e un titolarissimo della squadra. Un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori tutta la stagione e al momento il club non ha lo spazio per sostituirlo con un playmaker di livello e questa non è sicuramente una bella notizia. Ci sarà sicuramente più spazio per Sheppard, al secondo anno in NBA ma è comunque un problema non da poco.

VanVleet ha vinto anni fa lo storico titolo con i Toronto come uno dei protagonisti e questo ko complica i piani di Houston e crea ancora più equilibrio ad Ovest dove ci sono tante squadre in lizza.