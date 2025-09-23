Ultim’ora, si è rotto il crociato del ginocchio: stagione finita

di

Ennesimo grave infortunio per il grande talento. La notizia getta nello sconforto totalmente tutti i tifosi del club.

tifosi a pezzi

La carriera di un’atleta dura circa 15 anni o anche meno ed ogni atleta vede il tutto decidersi in pochi attimi. E’ tutto legato ad eventi esterni come possono essere risultati altalenanti, infortuni o episodi che in un modo o nell’altro condizionano la carriera. Vale nel calcio ma anche in altri sport ed abbiamo visto spesso la carriera di un’atleta condizionata da gravissimi infortuni.

basket
Ultim’ora, si è rotto il crociato del ginocchio: stagione finita – Pixabay – Diregiovani

Nel calcio ci sono tanti esempi di campioni la cui carriera è stata collegata agli infortuni e uno su tutti è sicuramente il giocatore brasiliano Ronaldo Il Fenomeno che si è visto rompere il crociato più volte e ciò ha sicuramente cambiato tutta la sua carriera. E’ stato un grande giocatore ma anche un What If e il suo infortunio ha rallentato più volte il suo percorso. Capita nel calcio ma capita anche in altri sport e la rottura del ginocchio è una delle peggiori notizie, questi fa crack e di fatto finisce in anticipo la stagione.

In alcuni sport ancora si deve partire ma già si comincia con gli infortuni e tra questi c’è anche la Nba, il principale campionato di basket al mondo. La lega americana è spettacolare, ha i campioni di ogni nazione, fenomeni come Giannis, Doncic e LeBron James ed anche altri outsider. Uno di questi è sicuramente Fred VanVleet, playmaker canadese che negli anni ha fatto davvero bene. Nelle ultime ore però c’è stato un grave infortunio e questi rischia condizionare tutta la stagione.

Grave infortunio per il campione, rottura ginocchio e stagione in forte bilico

Una vera e propria batosta, una sorta di fulmine a ciel sereno. Come riporta il giornalista di ESPN Shams Charania la stella e play degli Houston Rockets Fred VanVleet ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, durante un allenamento con i compagni, durante uno stage alle Bahamas.

VanVleet intervista
Grave infortunio per il campione, rottura ginocchio e stagione in forte bilico – screenshot video – Diregiovani

Una batosta importante per il club biancorosso, tra i principali favoriti alla vittoria del titolo e che perdono ora un big e un titolarissimo della squadra. Un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori tutta la stagione e al momento il club non ha lo spazio per sostituirlo con un playmaker di livello e questa non è sicuramente una bella notizia. Ci sarà sicuramente più spazio per Sheppard, al secondo anno in NBA ma è comunque un problema non da poco.

VanVleet ha vinto anni fa lo storico titolo con i Toronto come uno dei protagonisti e questo ko complica i piani di Houston e crea ancora più equilibrio ad Ovest dove ci sono tante squadre in lizza.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie