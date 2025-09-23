È morto un amato volto del calcio, il cordoglio dei campioni in carica

Il mondo del calcio piange l’addio di un’altra figura piuttosto importante, che ci ha lasciati decisamente troppo presto. Morire ad appena 47 anni è un’autentica tragedia che oltre alla famiglia ha colpito anche la federazione e i suoi ex club.

L’allenatore di calcio femminile, Matt Beard, è deceduto tragicamente in questi giorni dopo aver lavorato in carriera con squadre del calibro di Chelsea, West Ham, Burnley, Millwall e soprattutto Liverpool.

A darne notizia anche la stessa FA che in una nota ha comunicato: “Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte di Matt Beard. È stato una figura chiave nella crescita del calcio femminile e mancherà a tutti. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile”.

Beard ha allenato la selezione femminile del Burnley fino al 27 agosto, giorno che lo ha portato alle dimissioni a circa due mesi dall’avvio della sua esperienza. La stessa società britannica ha anche chiesto e ottenuto il rinvio della gara di campionato contro il WBA.

Lutto nel mondo del calcio inglese: morto Matt Beard a 47 anni

Uno scossone terribile per tutto il movimento del calcio femminile inglese, che ha visto in Beard un autentico motore.

L’allenatore britannico ha lasciato un segno importante soprattutto a Liverpool vincendo anche due Women’s Super League. Proprio i ‘Reds’ sono rimasti sconvolti dalla sua scomparsa e gli hanno dedicato un lunghissimo messaggio di cordoglio: “Il Liverpool Football Club è profondamente scioccato e rattristato dall’improvvisa scomparsa dell’ex allenatore del LFC Women, Matt Beard. I pensieri di tutti al club sono rivolti alla famiglia e agli amici di Matt in questo momento devastante. Matt non era soltanto un allenatore estremamente impegnato e vincente, ma anche una persona di grande integrità e calore umano, che sarà sempre ricordata con sincero affetto da tutti coloro che hanno lavorato con lui”.

Beard è entrato nel Liverpool femminile nel 2012 e ha costruito una squadra che ha vinto due titoli consecutivi di Super League nel 2013 e 2014, e ha anche guidato i Reds nella loro prima avventura in Champions League.

La nota prosegue: “Dopo essere tornato dal suo periodo con i Boston Breakers negli Stati Uniti, Matt ha passato due anni con il West Ham United Women, inclusa una corsa alla finale di FA Cup femminile nel 2019, prima di passare al Bristol City Women. È tornato ai Reds nel maggio 2021 per ricostruire la squadra e riportarla nella massima serie del calcio femminile, vincendo nella sua prima annata il FA Women’s Championship e ottenendo la promozione nel WSL. Si è separato dalla LFC Women a febbraio, in seguito a un contributo significativo allo sviluppo del club e a molti momenti e risultati memorabili durante i suoi molteplici mandati. Riposa in pace, Matt”.