Koopmeiners lascia la Juve per 35 milioni: il nome del nuovo club

Siamo solo agli albori della stagione eppure è possibile già tirare le prime somme. In casa Juventus l’avvio è stato incoraggiante con 10 punti su 12 in campionato ed un pirotecnico pari in rimonta in Champions contro il Borussia Dortmund.

La compagine di Tudor ha mostrato crescita ma anche qualche lacuna di troppo soprattutto dal punto di vista difensivo nelle ultime uscite. Per ciò che concerne i singoli è invece evidente come ci sia qualcuno che ha iniziato col freno a mano tirato. David e soprattutto Openda non hanno ancora convinto ma il vero bocciato di questo primo scorcio è Teun Koopmeiners che Tudor non è ancora riuscito a rilanciare.

Il grande investimento dell’estate 2024 ha fallito nel suo primo anno di Juve, mentre il secondo è iniziato in sordina partendo anche dietro nelle gerarchie. L’allenatore croato ha quindi provato timidamente un’operazione rilancio che per ora non ha ripagato la fiducia.

Lo stesso tecnico juventino in una recente conferenza stampa ha ammesso: “Da quando sono arrivato, almeno 15 domande su Koopmeiners. C’è una fissazione su questo ragazzo che non capisco. Lasciatelo in pace; ci tiene, sta lavorando bene. A Bergamo ha fatto un’amichevole di grandissimo livello. Ha qualità, ma poi lo si guarda con occhi diversi. Giusto che da fuori si parli e si faccia polemica, ma poi devo dire la mia”.



Parole queste che avevano preceduto Juventus-Inter, sfida che l’olandese ha poi giocato per 74 minuti poco incisivi alle spalle d Vlahovic prima della sostituzione col match winner Adzic. Fiducia rinnovata e disattesa anche col Borussia Dortmund, offrendo poi un subentro negativo anche nel pari contro il Verona.

Calciomercato Juventus, pazienza finita per Koopmeiners: addio a 35 milioni

Per ora Koopmeiners appare quindi come la scommessa persa di Igor Tudor, che non è riuscito a ricostruire la giusta fiducia in un calciatore che ai tempi dell’Atalanta era tra i migliori del campionato nel suo ruolo.

Il mancino olandese è crollato nel corso della sua avventura torinese, ed è quindi arrivato già ad un bivio importante della carriera. Servirà un cambio di marcia per l’ex atalantino, altrimenti le strade con la Juve potrebbero anche separarsi.

La pazienza è finita in casa bianconera con Koopmeiners, che continua a deludere settimana dopo settimana. Tudor non si opporrebbe alla cessione del calciatore che piace molto in Premier League a squadre come Liverpool, Tottenham e Chelsea. Potrebbe partire per 35 milioni di euro, cifra ben inferiore rispetto a quella investita dalla Juventus un annetto fa.