Addio alla Royal Family: la decisione di Re Carlo fa il giro del mondo

L'ultima decisione di Re Carlo III sulla Royal Family britannica sta facendo discutere la stampa di oltremanica.

Da almeno un lustro la Royal Family è lacerata. Lo strappo di Harry e Meghan non si è mai ricucito malgrado negli ultimi tempi il “principe ribelle” stia cercando di riconciliarsi con la famiglia reale per mettere fine alla rottura del 2020 culminata col trasferimento oltreoceano dei Sussex. Ma la nostalgia di casa non smette di farsi sentire.

Il principe Harry è intenzionato a visitare più spesso la Gran Bretagna, fino a quattro o cinque volte l’anno, per prendere parte a impegni pubblici a titolo personale, non come rappresentante della dinastia reale. Due settimane fa il duca di Sussex ha incontrato il sovrano britannico. Un incontro che dovrebbe ripetersi con maggiore regolarità.

Harry infatti vorrebbe contribuire a recuperare un’immagine di maggiore unità familiare, stando alle indiscrezioni riportate pubblicate dal Mail on Sunday a due settimane di distanza dall’incontro con Carlo III interpretato come un timido segnale di apertura dopo le incomprensioni del passato. Le aperture della Royal Family a Harry sembrano però piuttosto limitate.

Harry e la Royal Family: cosa cambia (o non cambia) dopo l’incontro con Carlo

Una fonte anonima interna all’apparato di corte ha spiegato al Daily Telegraph quali siano i limiti del possibile riavvicinamento di Harry alla famiglia reale. Re Carlo è stato piuttosto chiaro a questo riguardo. Il sovrano ha ribadito al figlio minore che rimangono ancora in vigore le restrizioni fissate dalla regina Elisabetta, madre di Carlo e nonna di Harry.

Come noto il duca di Sussex è stato escluso dallo status di membro attivo di casa Windsor e dai relativi compiti di rappresentanza ufficiale della monarchia. «Non si può far parte della Royal Family a metà» ha detto la fonte interna al Daily Telegraph. Insomma, Carlo III ha ribadito a Harry la non compatibilità tra gli impegni istituzionali e la sua decisione di vivere all’estero e svolgere con la moglie attività anche commerciali per sostenersi in maniera autonoma.

Niente fare in sostanza per le speranze di Harry di un ritorno allo svolgimento dei propri doveri reali. Quasi impossibile che il duca di Sussex possa essere accolto come un membro della Royal Family «a metà dentro e a metà fuori». Questo con buona pace delle voci provenienti dall’entourage del principe che avevano parlato addirittura di un «reset» nei rapporti dopo l’incontro con Carlo.

Almeno per il momento, nessuna ripartenza da zero. Fuori luogo, secondo i funzionari della corte, parlare di un ritorno di Harry tra i reali inglesi per alleggerire il carico di lavoro del principe William. Di fatto, poco o nulla è cambiato rispetto al 2020 per quanto riguarda il suo status anche dopo la chiacchierata con Carlo III. Il duca di Sussex rimane sempre un outsider ai margini della Royal Family.