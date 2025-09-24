MediaWorld, arriva lo sconto di 400 euro: promozione surreale fino al 28 settembre

MediaWorld ha lanciato una promozione decisamente interessante che sta molto facendo parlare di sé, con la possibilità di ottenere uno sconto fino a 400 euro sull’acquisto di alcuni prodotti selezionati. L’offerta di MediaWorld durerà fino al 28 settembre e si applica a una selezione di elettrodomestici con sconti variabili in base al totale dell’acquisto.

Come detto, lo sconto arriva fino a 400 euro. L’iniziativa lanciata da MediaWorld è un’opportunità di sicuro interesse per chi desidera rinnovare la cucina con prodotti di qualità senza spendere una cifra eccessiva. La promozione è valida fino al 28 settembre 2025. Occorre dunque muoversi con tempestività per non perdere l’occasione di approfittare del super sconto.

Il meccanismo del sostanzioso ribasso è semplice e facilmente afferrabile e il risparmio sarà tangibile fin dal momento stesso dell’acquisto. La promozione di MediaWorld ruota intorno a un’iniziativa che non guarda soltanto al prezzo, ma anche alla possibilità di migliorare la propria cucina in maniera semplice. Nulla di complicato: basterà entrare nello store, scegliere gli elettrodomestici e lo sconto si applicherà un automatico.

Promozione MediaWorld fino al 28 settembre: come ottenere 400 euro di sconto

Le offerte proposte da MediaWorld si segnalano per la varietà delle soluzioni. C’è la possibilità di acquistare il forno da incasso Hisense BI64213EPX, in classe A, al costo scontato di 386,99 euro. Interessante anche l’offerta per il forno Hisense BI64211EPB, disponibile a 399,99 euro. Il piano cottura Hisense, offerto al prezzo di 206,99 euro, completa il reparto cottura.

Per quanto riguarda il lavaggio, attenzione a due modelli come la lavastoviglie Hisense HV16B, venduta a 424,99 euro, e alla lavastoviglie Hisense HV643D60. Questo elettrodomestico dal design ricercato viene offerto a 529,99 euro. Ma la cosa davvero notevole è la possibilità di sfruttare uno sconto diretto fino a 400 euro grazie alla promozione di MediaWorld.

Come fare per ottenere lo sconto? A chi acquista due di questi prodotti, MediaWorld applicherà fino a 400 euro di sconto diretto. Grazie a questa iniziativa, lo store si propone una volta di più come punto di riferimento per quel che riguarda le promozioni speciali e estremamente vantaggiose. Ma non è tutto: acquistando almeno due prodotti Haier dalla selezione di Mediaset sarà possibile poi ottenere uno sconto immediato.

Lo sconto immediato dipenderà dal totale della spesa effettuata. Lo sconto sarà maggiore per chi spenderà di più. Con una spesa di 1769 euro lo sconto sarà pari a 500 euro. Per chi spende 1180 euro lo sconto sarà comunque sostanzioso: 300 euro. Con 679 euro di spesa si potranno avere invece 200 euro di sconto.