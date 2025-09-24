Arriva Lookman in attacco: firma per 50 milioni di euro!

Il calciatore nigeriano, appena reintegrato dalla Dea anche in termini di impiego in campo, potrebbe andar via a gennaio: fissato il prezzo

Visti gli illustri precedenti che il campionato di Serie A, anche ultimamente, ci ha regalato, non deve sorprendere se tra qualche settimana ci potremmo ritrovare ad esaltare le gesta di un calciatore tornato decisivo per le sorti della sua squadra.

Sebbene, per come si sia sviluppata, la situazione di Ademola Lookman all’Atalanta sia ben diversa da quelle vissute da Dusan Vlahovic alla Juve e da Lorenzo Pellegrini alla Roma (i due big, messi di fatto alla porta dai rispettivi club, si sono rivelati determinanti in questo avvio di stagione), il nigeriano ha iniziato una nuova inaspettata parentesi con la società che ha portato, meno di un anno e mezzo fa, sul tetto d’Europa con la straordinaria tripletta in finale di Europa League.

Dopo un’estate passata a lottare per trasferirsi all’Inter – il club nerazzurro, com’è noto, non ha mai soddisfatto le richieste della famiglia Percassi – l’attaccante si è autoescluso dalla rosa, allenandosi da solo prima in Portogallo e poi in Inghilterra disertando il ritiro degli orobici.

Il tanto atteso colpo di scena finale, che lo avrebbe potuto portare alla corte di Cristian Chivu con un blitz ‘last second’, non si è infine materializzato: l’ex Leicester è rimasto un giocatore tesserato con l’Atalanta, che ci ha messo un po’ prima di farlo tornare una risorsa abile ed arruolabile da Ivan Juric.

Lookman nel mirino della big inglese: Percassi riflette

Già nel mirino della Juventus – che sul nigeriano e sull’ex compagno di reparto, quel Mateo Retegui trasferitosi poi nella Saudi Pro League, aveva mostrato più di un interessamento la scorsa primavera – il calciatore africano resta in odore di addio nella prossima sessione invernale di scambi.

Vero è, citando ancora i casi Vlahovic e Pellegrini, che Lookman potrebbe scrivere nuove inaspettate pagine gloriose con la maglia nerazzurra, ma la sensazione diffusa è che l’entourage del bomber, in accordo con la famiglia Percassi, spingerebbe per trovare una nuova destinazione già per la seconda parte dell’attuale stagione.

Questa potrebbe materializzarsi grazie all’interesse che un gigante come il Manchester City è disposto a concretizzare con un’offerta di circa 50 milioni di euro – che sarebbe certamente valutata con grande interesse dalla proprietà bergamasca – da mettere sul piatto alla riapertura del mercato.

Come riferito dal portale ‘Tuttojuve.com‘, Lookman – che potrebbe partire addirittura titolare contro la Juve nella prossima di campionato – sarebbe entrato nelle grazie di Pep Guardiola, che ha fiutato la grande occasione da sfruttare a gennaio.