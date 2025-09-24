La prossima volta che ti metti in auto dai un colpo al cofano: questo gesto può salvarti la vita

L’estate sta per lasciare spazio all’arrivo del freddo e a temperature più rigide. C’è un gesto letteralmente salvavita che può fare la differenza quando si tratta di mettersi al volante della propria auto. Un colpo dal cofano che può prevenire pericoli inattesi. Controllare rapidamente il nostro veicolo può essere fondamentale.

Non parliamo di una misura tecnica di particolare complessità o di un rituale che alla fine dei conti si rivela superfluo. Piuttosto si tratta di una semplice abitudine, di una pratica di buon senso che richiede pochi secondi ma che può essere utile nella prevenzione di situazioni drammatiche. Trasformare un gesto come questo in routine può concretamente evitare conseguenze impreviste.

Con l’abbassamento delle temperature i gatti vanno alla ricerca di un riparo caldo e asciutto. Specialmente i gatti randagi che vivono per strada o quelli di quartiere possono trovare un rifugio caldo e sicuro sotto le macchine, nei passaruota o perfino all’interno del vano motore. Così il calore residuo del propulsore facilmente si trasforma in una trappola mortale se il conducente mette in moto il veicolo senza accorgersi della presenza del gatto.

Un semplice colpo al cofano può salvare la vita del gatto

Le ferite per il gatto quando l’auto viene avviata possono essere terribili e mortali. Andiamo dalle ustioni gravi alle lesioni interne provocate dalle cinghie del motore o da altri componenti in movimento. Per questa ragione gli esperti di un noto sito internazionale si sono appellati ai guidatori di tutto il mondo per invitarli a fare un veloce e semplice controllo prima di mettersi in moto.

Il LeaseLoco.com ha stilato una breve guida, una sorta di checklist per accertarsi che non ci sia alcun gatto nascosto nel veicolo. Prima di tutto andranno controllati i pneumatici per assicurarsi che nel passaruota non si sia intrufolato un micio. Se dorme, basta dare un leggero colpetto alla gomma per svegliarlo e spingerlo a uscire.

Il secondo gesto è quello di battere sul cofano. Un gatto nel vano motore è molto più difficile da notare. Non dovremo fare altro che battere delicatamente sul cofano con la mano. Il rumore dovrebbe bastare a spaventare il gatto e spingerlo a fuggire. Se pensiamo che il gatto sia intrappolato, solleviamo il cofano e ispezioniamo con una torcia.

Meglio non provare a tirare fuori il gatto con la forza: il felino potrebbe graffiarci per la paura. Infine ascoltiamo con attenzione per sentire eventualmente fruscii, soffi o miagolii. Se ci accorgiamo che il gatto è bloccato nel vano motore, incoraggiamolo a uscire da solo (magari mettendo del cibo vicino). In caso di necessità potremo rivolgerci a un’associazione per il benessere degli animali o ai vigili del fuoco.