Esonero Simeone, l’Atletico corre ai ripari: pronto un italiano!

Si scrive Atletico Madrid ma si legge Diego Pablo Simeone. Ormai da 14 anni, da quando, nel lontano dicembre del 2011, assunse la guida tecnica di un club da sempre nel suo cuore per via dei gloriosi trascorsi da calciatore.

Scrivi ‘Colchoneros‘ e leggi ‘Cholo‘, col tecnico argentino che negli anni ha rafforzato in modo incredibile il legame dei tifosi con la sua figura, con la ‘garra’ messa in campo dai suoi alfieri, con quell’eterna battaglia condotta soprattutto contro gli eterni rivali cittadini, che tanti dolori avrebbero poi dato agli appassionati tifosi della squadra rojiblanca.

Ne ha viste tante, tantissime, il caliente allenatore sudamericano nel corso di quasi tre lustri sulla panchina della società iberica. Si è scontrato col Barcellona di Pep Guardiola, con quello di Luis Enrique, col Real Madrid di Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, riuscendo talvolta ad avere la meglio, come dimostrano i due campionati spagnoli messi in bacheca, a cui vanno aggiunti una Supercoppa nazionale, una Copa del Rey e, in campo internazionale, due Europa League e 2 Supercoppe europee.

Un ciclo lunghissimo, condito anche da insospettabili – quanto meno fino a 5-6 anni fa – variazioni tattiche. Il ‘Cholismo‘, più un modo di affrontare la vita che una disposizione tattica, è stato via via sostituito da un atteggiamento più propositivo, quanto meno nella scelta di giocatori più offensivi da mandare in campo contemporaneamente.+

Ha provato ad aggiornarsi, il ‘Cholo‘, forte anche di uno stipendio da oltre 30 milioni l’anno, che lo hanno reso il tecnico più pagato al mondo, ma ora la favola sembra finita. Il peggior avvio di sempre in Liga da quando l’argentino siede sulla panchina del club avrebbe fatto sorgere dubbi molto seri alla dirigenza madridista.

Simeone al capolinea, pazza idea Spalletti per l’Atletico

6 punti in 5 gare di campionato. Una sola vittoria, seppur prestigiosa e roboante contro il Villarreal, nelle prime gare in Liga. Già 12 punti di distacco dalla capolista Real Madrid, a punteggio pieno con 18 punti ma con una gara in più. Questo il magro bottino dell‘Atletico Madrid – che pure ha speso qualcosa come 176 milioni di euro nell’ultimo mercato estivo – in un inizio di stagione condito anche dalla beffarda sconfitta di Anfield, quando i colchoneros avevano agguantato sul 2-2 il Liverpool salvo subire poi il gol della sconfitta in pieno recupero.

Insomma, a Madrid, come riporta il portale ‘Elgoldigital’, starebbero valutando seriamente di porre fine a quello che sembrava un matrimonio indissolubile. Quello tra l’Atleti e il Cholo.

Non sfugge ad alcuno il pesante vincolo che garantirebbe, in caso di esonero, il pagamento dello stipendio all’allenatore argentino fino alla scadenza del contratto, fissata a giugno 2027. Non si esclude che si possa arrivare ad una soluzione ‘bonaria’ che non dissangui le casse del club iberico.

Tra i nomi papabili per la sostituzione del mitico mister albiceleste, si fa già il nome di Luciano Spalletti. Un uomo mosso dalla grande determinazione di chiudere, con una nuova affascinante avventura, la traumatica esperienza alla guida della Nazionale italiana. Fantamercato? Non proprio. Le prossime settimane, con la sosta di ottobre che già incombe, saranno decisive in tal senso.