Sono un’esperta di pulizia e ti svelo perché sul pavimento ci sono sempre aloni: la colpa è tua

Niente dà più soddisfazione di un pavimento appena lavato: l’odore di pulito, la superficie lucida, la sensazione di freschezza in tutta la casa. Eppure, spesso quella sensazione dura pochissimo. Basta uno sguardo in controluce per notare il fastidioso effetto opaco o, peggio ancora, gli aloni che sembrano comparsi dal nulla. Un mix di elementi che rende, non solo il pavimento nuovamente sporco, ma gli conferisce anche un senso di trascuratezza.

Una superficie che avrebbe dovuto brillare appare invece segnata, macchiata, quasi sporca, nonostante tutto l’impegno dedicato alla pulizia. Il risultato è frustrante, soprattutto se si è convinti di aver fatto tutto nel modo giusto. Ma proprio lì si nasconde l’errore. Perché, sorprendentemente, il problema non è nel tipo di pavimento, né (nella maggior parte dei casi) nella qualità dei prodotti usati. La causa è quasi sempre legata a piccoli gesti sbagliati, ripetuti nel tempo, che compromettono il risultato finale senza che ci si accorga.

Ecco le cause più comuni per cui sul pavimento ci sono sempre terribili aloni

Avere un pavimento pulito è sicuramente il primo passo per ottenere una casa igienizzata a fondo e che sia priva di sporco, germi e batteri. Tuttavia, un’operazione semplice, come quella di passare lo straccio, può in realtà nascondere delle insidie non da poco. Infatti, nel quotidiano e soprattutto senza saperlo, commettiamo degli errori che rendono il pavimento pieno di aloni, rendendolo quindi opaco e per nulla pulito.

Ma quali sono questi errori così comuni? Sicuramente, il primo responsabile è l’eccesso di detersivo. Nell’idea generale, che più prodotto significhi più pulito, si tende a esagerare con le dosi, finendo per creare una pellicola invisibile sul pavimento. Questa patina, una volta asciutta, lascia proprio quegli aloni antiestetici che sembrano impronte o strisce. A questo si aggiunge l’errore opposto, ossia, usare troppa poca acqua. Quando la quantità di liquido non è sufficiente a diluire e risciacquare bene il detergente, anche il pavimento più lucido risulta opaco. E nei casi peggiori, l’acqua si asciuga troppo in fretta, lasciando residui visibili.

Infine, un’altra variabile fondamentale è lo strumento di pulizia. Stracci sintetici, mocio sporchi o usurati e panni non adatti alla superficie possono diffondere lo sporco invece di rimuoverlo. Se lo straccio non è ben pulito (o peggio, già impregnato di detersivo vecchio), ogni passata peggiora la situazione. Ecco che quindi, imparando a conoscere quali sono gli errori che risultano essere i principali responsabili degli aloni, basterà semplicemente evitarli per ottenere finalmente quella brillantezza tanto desiderata. In questo modo gli aloni spariranno e quello che si vedrà sarà solo un pavimento pulito e lucido.