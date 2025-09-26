Secondo gli interior designer è questo il mobile da togliere subito: occupa spazio e non serve

Per avere una casa funzionale ma spaziosa, è questo il mobile che si deve subito togliere: ingombra, occupa spazio e non è nemmeno più di moda.

Nel mondo dell’arredamento moderno, ogni centimetro conta. Con case sempre più compatte e stili di vita che prediligono funzionalità e ordine, anche l’interior design si è adattato a nuove esigenze. Gli spazi vengono progettati per essere fluidi, versatili e facili da vivere. Eppure, in molte abitazioni continua a resistere un elemento d’arredo che, a detta degli esperti, oggi è più un ostacolo che una risorsa.

Si tratta di un mobile spesso considerato elegante, a tratti raffinato, e per anni proposto come simbolo di relax e ricercatezza. Tuttavia, secondo un numero crescente di interior designer, questo oggetto ha ormai perso la sua utilità pratica e occupa spazio prezioso, specie in ambienti piccoli o multifunzionali. Il problema non è solo estetico, ma funzionale: non serve davvero a ciò per cui è pensato, e quasi mai viene utilizzato nel quotidiano.

È questo il mobile da togliere subito da casa: ingombra e non è più alla moda

Spesso collocato in soggiorno, vicino a una finestra panoramica o accanto alla libreria, questo arredo prometteva momenti di lettura, relax o contemplazione. Ma nella realtà, finisce per essere un “tappo visivo” all’interno della stanza: rompe l’armonia, complica la disposizione degli altri elementi e, nella maggior parte dei casi, diventa solo un accumulatore di vestiti, cuscini o oggetti lasciati al volo.

Ma qual è il mobile in questione? La chaise longue. Pur essendo un’icona del design del Novecento, oggi viene sempre più spesso esclusa dai progetti di interni contemporanei. Non perché sia esteticamente sgradevole, anzi, molte versioni sono ancora bellissime. Ma perché la sua funzione è diventata superflua. Con l’aumento delle soluzioni modulari, dei divani componibili e delle poltrone ergonomiche, la chaise longue è semplicemente ridondante.

In ambienti piccoli, poi, rappresenta un vero spreco di spazio. Al suo posto, si può inserire una madia contenitiva, un tavolino multifunzione o una semplice pianta da interno che regala verticalità e freschezza all’ambiente. Nei soggiorni più ampi, eliminarla permette di alleggerire l’impatto visivo e favorire una disposizione più ariosa e funzionale dei mobili. I designer concordano: meglio puntare su elementi realmente utilizzabili e capaci di adattarsi a diverse esigenze. L’arredamento, oggi, deve rispondere alla vita reale, non a un’idea romantica ma irrealistica del relax domestico.