La Juve piazza il colpo dell’Atalanta: prestito con riscatto a 25 milioni

La Juve segue un giovane di proprietà dell'Atalanta e avrebbe intenzione di offrire una proposta importante per averlo

La Juventus dovrà prontamente rialzare la testa dopo i due pareggi di fila tra Champions e campionato contro Borussia Dortmund e Verona. La truppa di Tudor sabato affronterà l’Atalanta in una gara ostica ma fondamentale per mettere pressione al Napoli capolista.

I bianconeri sono apparsi stanchi dopo le fatiche europee, e nella gara di Verona non sono andati oltre un pari inaspettato alla vigilia. Ciononostante Vlahovic e soci sono già al lavoro per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla partita con la truppa di Juric.

Proprio con l’Atalanta proprio aprirsi un interessante asse di mercato per il prossimo futuro, con la Juve che avrebbe già messo nel mirino l’esterno del futuro. I nerazzurri si confermano fucina di grandi talenti coltivati nel corso degli anni col lavoro di un settore giovanile che è tra i migliori in Italia. L’ultima stellina uscita dal vivaio atalantino risponde al nome di Marco Palestra, esterno destro abile a tutta fascia che l’Atalanta ha spedito in prestito al Cagliari a fare esperienza in Serie A, e che ora sarebbe nel mirino della Juve.

L’impatto con i sardi è stato sin da subito molto convincente nonostante la giovane età con il laterale di Buccinasco divenuto presto titolare e risorsa importante nelle rotazioni di Pisacane che gli ha già concesso 208 minuti spalmati su tre presenze.

Calciomercato Juventus, mirino in casa Atalanta: l’idea per arrivare a Palestra

Il punto esclamativo per Palestra è arrivato nella vittoriosa trasferta di Lecce dello scorso fine settimana. 2-1 per i sardi con il classe 2005 autore di un assist pesante per Andrea Belotti.

Il calciatore in prestito dall’Atalanta ha impressionato per gamba, rapidità e tecnica in corsa e nel post partita a ‘Dazn’ ha ammesso: “Ho iniziato bene ma è solo l’inizio. Io mi sento pronto. Sentivo di poter dare una mano qua a Cagliari. Possiamo fare ancora meglio perché ci alleniamo al massimo e con un atteggiamento incredibile. Ci prendiamo quanto di buono fatto, siamo contenti, ma abbiamo appena iniziato. Avere uomini come Belotti, in particolare per me che sono i primi anni che gioco, è fondamentale. Lui così come Deiola, Pavoletti. Non possiamo essere solo che contenti di averlo con noi”.

L’inizio è stato dei migliori per Palestra che punta a crescere rapidamente confermandosi uno dei giovani più intriganti di questa Serie A. La Juve lo segue a distanza e avrebbe intenzione di offrire 2 milioni per il prestito più diritto di riscatto fissato a 25 per convincere l’Atalanta a cederlo. Non sarà semplice ma le prospettive di crescita del ragazzo rimangono importanti.